Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa mà còn là cách Long Châu thể hiện cam kết hướng về xã hội, sẻ chia yêu thương và góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng hành cùng tỉnh đoàn địa phương, các bệnh viện hàng đầu và các cơ quan y tế, Long Châu đã đặt chân đến những miền đất xa xôi, để trao sức khỏe, gửi yêu thương và thắp lên tinh thần sẻ chia.

Sáng hôm ấy, khi chuyến xe lăn bánh đến huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) - mảnh đất vùng biên giới với những dãy núi trập trùng phủ sương. Bà con đã có mặt từ sớm, giữa làn gió mát lạnh của núi rừng, tiếng chào hỏi, tiếng cười xen tiếng bước chân vội vàng tạo nên khoảnh khắc gặp gỡ ấm nồng, những nụ cười và bàn tay siết chặt nói thay câu chào.

Trong hành trình ấm tình người ấy, Long Châu có thêm người bạn đồng hành đặc biệt là nghệ sĩ Trường Giang. Đoàn đã mang đến cho bà con không chỉ những buổi thăm khám tận tình, phát thuốc miễn phí, mà còn là những giờ phút sẻ chia đầy nghĩa tình. Ở mỗi điểm dừng chân, người dân không chỉ được tư vấn, thăm khám, nhận quà tặng sức khỏe thiết thực mà còn được lắng nghe cặn kẽ từng lời dặn dò, được giải đáp những băn khoăn bấy lâu về bệnh tình của mình.

Đoàn xe Long Châu mang theo thiết bị y tế hiện đại, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cùng những trái tim đầy yêu thương của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ

Thông qua dự án này, với hệ thống 2.222 nhà thuốc trải dài khắp các tỉnh thành, Long Châu mong muốn tạo điều kiện để người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe kịp thời, đầy đủ hơn, đồng thời lan tỏa và xây dựng thói quen “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Sức khỏe không chỉ là điều quý giá nhất, mà còn là điểm tựa giúp mỗi người vững vàng trước thử thách và sống trọn ước mơ. Ở Long Châu, chúng tôi tin rằng, dù ở phố thị hay miền quê, dù ở miền xuôi hay miền ngược xa xôi, mỗi người dân đều xứng đáng được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ, công bằng và kịp thời. Chính niềm tin ấy đã thôi thúc chúng tôi khởi xướng dự án dài hạn “Long Châu Sẻ Chia - Hành trình sức khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Bà con được thăm khám tận tình, nhận thuốc miễn phí và được hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa bệnh để chăm sóc sức khỏe chủ động hơn

Bác N.V Ba - một người dân huyện A Lưới, xúc động chia sẻ: “Các bác sĩ, dược sĩ Long Châu tư vấn, dặn dò rất kỹ, tận tình chỉ dẫn cho bà con hiểu rõ làm sao phát hiện bệnh sớm. Phòng bệnh sớm sẽ giảm gánh nặng chi phí điều trị cho chính mình, gia đình và xã hội. Nhờ chương trình, chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình để biết chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn, khỏe hơn”.

Trường Giang đồng hành cùng Long Châu trên hành trình sẻ chia yêu thương tại mảnh đất thân tình - Huế

Nghệ sĩ Trường Giang cũng chân thành bày tỏ: "Hành trình sức khỏe do nhà thuốc Long Châu khởi xướng đã đi qua khắp mọi miền, từ Bắc vào Nam, để mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. “Long Châu sẻ chia” không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình dài hơi, luôn sát cánh cùng các y bác sĩ giỏi để chăm lo sức khỏe cho bà con. Tôi mong rằng bà con sẽ có thêm người bạn tin cậy, phòng khi trái gió, trở trời".

Nghệ sĩ Trường Giang đồng hành cùng Long Châu và chia sẻ trong buổi thăm khám bệnh cho bà con tại huyện A Lưới - Huế

Dọc theo chiều dài đất nước, từ Bắc - Trung - Nam, mỗi điểm dừng chân của hành trình “Long Châu Sẻ Chia” đều mang theo hơi ấm của sự quan tâm và tình người. Và đâu đó trong ký ức của bà con, vẫn đọng lại hình ảnh những dược sĩ Long Châu miệt mài chăm sóc, trao tận tay từng viên thuốc, gửi gắm cả tấm lòng và niềm mong ước về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Được biết, Dự án "Long Châu sẻ chia" là một dự án dài hạn vì sức khỏe cộng đồng do hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khởi xướng từ tháng 4 năm 2021, với mục tiêu mang lại sự hỗ trợ y tế và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện tiếp cận y tế còn hạn chế. Trước đó, vào tháng 12/2024, “Long Châu sẻ chia” đã chạm đến trái tim hàng ngàn người dân và được vinh danh “Giải Dự án Kịp thời” tại giải thưởng cấp quốc gia - Human Act Prize.

Phương Dung