Trong nhiều năm, công nghệ thường bị xem như nguyên nhân khiến con người rời xa nhau. Nhưng một câu chuyện đời thường, được kể lại trong tập 4 chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy của Samsung đang làm nhiều người thay đổi cách nhìn.

Tập phim đưa người xem đến một lớp học hội họa dành cho trẻ tự kỷ ở TP.HCM. Tại đây, câu chuyện của người mẹ và hành trình đồng hành cùng con được kể bằng góc nhìn mềm mại và chân thật. Điều bất ngờ là công nghệ không xuất hiện như yếu tố gây chia rẽ, mà như chất xúc tác giúp giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau rõ hơn, giúp cộng đồng rộng lớn thấu cảm thế giới nội tâm của các em. Từ lớp học nhỏ ấy, Voices of Galaxy mở ra một câu hỏi lớn hơn: công nghệ có thật sự khiến con người xa cách, hay chúng ta chỉ chưa dùng nó đúng cách để xóa bỏ những khoảng cách vốn có?

Cây cầu gắn kết xã hội

My Corner Art Studio được chị Tâm Trang thành lập xuất phát từ chặng đường đồng hành cùng con trai tự kỷ. Chị sớm nhận ra rằng con không thể diễn đạt bằng lời những điều cậu bé muốn nói, nhưng lại có khả năng thể hiện qua hội họa. Từ đó, chị bắt đầu tìm kiếm phương pháp dạy phù hợp để con tiếp nhận bài học dễ hơn.

Voices of Galaxy tập 4 mở ra câu chuyện của sắc màu đến từ cộng đồng tự kỷ

Trong quá trình đó, chị thử dùng Gemini Live để mô phỏng hình ảnh minh họa, tạo mẫu gợi ý hoặc giúp trẻ hình dung bối cảnh mà các em đang muốn vẽ. Điều bất ngờ xảy ra: khi được nhìn thấy hình ảnh trực quan mà lời nói không diễn tả hết, trẻ hiểu bài nhanh hơn và tự tin thể hiện ý tưởng của mình. Công nghệ, vốn bị lo ngại là “rào cản” giữa các thế hệ, lại trở thành ngôn ngữ chung giúp cha mẹ và con cái giao tiếp dễ hơn.

Những gì trẻ không nói được bằng lời đã được thể hiện qua hình ảnh. Những gì cha mẹ không hiểu bằng lời, lại hiểu được qua tác phẩm của con. Cách công nghệ hỗ trợ quá trình này phản ánh một vai trò mới mẻ của AI: hỗ trợ thấu hiểu thay vì tách biệt.

Sử dụng Gemini Live hỗ trợ minh họa ý tưởng

Khi công nghệ giúp cộng đồng thấu hiểu những điều khác biệt

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tập phim là buổi triển lãm tranh nơi các tác phẩm của trẻ tự kỷ được trưng bày cùng câu chuyện sáng tác của từng em. Với sự hỗ trợ của Gemini Live trên Galaxy S25 Ultra, chị Trang có thể nhận gợi ý về việc tổ chức triển lãm sao cho phù hợp với quy mô 50-100 người, nơi vừa có thể kể câu chuyện của các bé, lại vừa thể hiện được tính chuyên nghiệp của cộng đồng cho khách tham dự.

Công nghệ khi được sử dụng đúng cách có thể gắn kết cộng đồng

Công nghệ từ đó đã trở thành công cụ để xã hội hiểu sâu hơn về trẻ tự kỷ, thay vì chỉ nhìn thấy những khó khăn của các em. Người xem không chỉ thấy tranh, mà thấy thế giới quan được kể lại theo ngôn ngữ dễ hiểu. Không phải phép màu, đó là sự kết hợp tự nhiên giữa sáng tạo của con người và khả năng mô phỏng của máy. Nhờ vậy, một nhóm trẻ thường bị xem là “ít tiếng nói” lại có thể được đón nhận theo cách chân thật và nhân văn.

Triển lãm nhỏ ấy cho thấy công nghệ không làm lu mờ bản sắc con người, mà giúp bản sắc được nhìn thấy rõ hơn. Câu chuyện của My Corner Art Studio cho thấy khi công nghệ được dùng để mô phỏng, minh họa và mở ra những cuộc trò chuyện, khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng sẽ được rút ngắn.

Tập 4 Voices of Galaxy gợi mở vai trò mới của công nghệ trong xã hội hiện đại. Khi được dùng để khơi mở, gợi ý, hỗ trợ con người kết nối và gắn kết, công nghệ sẽ mạnh mẽ vượt xa năng suất hay tiện ích thông thường. Nó trở thành một phần của hành trình thấu cảm, giúp cộng đồng cởi mở và thấu hiểu nhau sâu sắc hơn.

Tiếp nối câu chuyện ‘Tôn vinh giá trị Việt’ truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy. Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình ‘vươn mình’ theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu. Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.

