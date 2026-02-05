Ông Lâm Thanh Hải (trái) - Giám đốc điều hành Lotus Land cùng Ban lãnh đạo của công ty Lotus Land

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện Lotus Land cho biết, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và giá trị tinh thần, doanh nghiệp lựa chọn phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, nguyên bản và bền vững. Dòng nước hoa trầm mới là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, lấy tinh dầu trầm hương cao cấp làm cốt lõi, kết hợp cùng thảo dược tự nhiên được chọn lọc kỹ lưỡng.

Sản phẩm được cam kết không sử dụng hóa chất tổng hợp, không pha trộn hương liệu công nghiệp, hướng tới sự thuần khiết, an toàn và thân thiện với người dùng.

Ký kết hợp tác phát triển sản phẩm Nước hoa trầm tại thị trường Nhật Bản

Theo ông Lâm Thanh Hải - Giám đốc điều hành Lotus Land, trầm hương không chỉ là nguyên liệu quý hiếm mà còn mang giá trị văn hóa - tinh thần sâu sắc trong đời sống phương Đông, gắn với sự tĩnh tại và chiều sâu nội tâm. Việc đưa trầm hương vào chế tác nước hoa theo chuẩn mực quốc tế thể hiện mong muốn kết nối giá trị truyền thống với đời sống hiện đại thông qua ngôn ngữ mùi hương.

Tại sự kiện, khách mời được trải nghiệm trực tiếp các tầng hương của bộ sản phẩm, đồng thời lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về văn hóa trầm hương, nghệ thuật cảm thụ mùi hương và xu hướng nước hoa tự nhiên trên thị trường quốc tế.

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Lotus Land xác định dòng nước hoa trầm là sản phẩm chiến lược trong kế hoạch mở rộng ra toàn cầu, hướng tới các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như Trung Đông, châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc).

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là những khu vực có nhu cầu ngày càng lớn đối với sản phẩm nước hoa tự nhiên, không hóa chất tổng hợp và mang bản sắc văn hóa riêng. Lotus Land kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần đưa nguyên liệu và tinh hoa chế tác của Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng quốc tế một cách bài bản và bền vững.

Lãnh đạo công ty cùng các nhà đầu tư

Tiền thân hoạt động trong lĩnh vực phong cách sống cao cấp, Lotus Land từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và định vị thương hiệu ở phân khúc trung - cao cấp. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực nước hoa tự nhiên, hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị sử dụng, tinh thần và dấu ấn cá nhân cho người dùng.

3 dòng nước hoa trầm hương

Thông qua sự kiện ra mắt dòng nước hoa trầm tinh khiết, Lotus Land đặt mục tiêu khẳng định năng lực nghiên cứu, chế tác và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực sản phẩm cao cấp, từng bước tạo dấu ấn trên bản đồ thị trường quốc tế.

