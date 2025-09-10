Ngày 10/9, lãnh đạo UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc. Đây là sự kiện đánh dấu mốc son trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên, đồng thời khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của hai cây trầm hương với cộng đồng địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Phố, buổi lễ diễn ra có sự tham gia của PGS.TS. Nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nhân.

Lễ công bố quyết định công nhận hai cây trầm ở đền Khoai Vạc là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Thiện Lương

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Hải đã trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho đại diện xã Hương Phố và Ban quản lý đền Khoai Vạc, theo Quyết định số 161/QĐ-HMTg ngày 11/8/2025.

Cũng theo lãnh đạo xã Hương Phố, hai cây trầm hương (hay còn gọi là dó trầm) có tuổi đời trên 200 tuổi, nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc. Cây số 1 có chu vi thân 2,7m, chiều cao 8m, diện tích tán 9m với 2 cành chính. Cây số 2 có chu vi 3,7m, chiều cao 11m, diện tích tán 11,5m và 8 cành chính.

Cả hai cây đều phát triển tốt, tỏa bóng mát quanh năm, không chỉ là biểu tượng của đa dạng sinh học mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người dân địa phương.

Theo các bậc cao niên trong làng, hai cây trầm hương là "báu vật" được gìn giữ như linh mộc của đền thờ. Chúng gắn liền với ký ức của bao thế hệ, từ thời kháng chiến đến nay.

Một trong hai cây trầm hương ở đền Khoai Vạc. Ảnh: Thiện Lương

Đền Khoai Vạc, nằm tại xã Hương Phố (trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê), được dựng lên từ một ngôi miếu nhỏ thờ thần núi trong giai đoạn khởi nghĩa Cần Vương (1885-1896). Qua thời gian, đền trở thành nơi tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và là điểm tâm linh thu hút người dân từ các vùng lân cận.

Suốt 40 năm qua, cụ Phan Văn Chiến (93 tuổi, trú xã Hương Thủy cũ, nay là xã Hương phố) làm nhiệm vụ trông coi, hương khói ở đền Khoai Vạc. Cụ cho biết: "Từ khi lớn lên, tôi đã thấy hai cây dó trầm trên mảnh đất này. Sau khi nhận nhiệm vụ trông coi, hương khói ở đền, tôi làm luôn việc trông coi, canh giữ dó trầm", cụ Chiến nói.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hương Phố nhấn mạnh, việc công nhận hai cây trầm hương là Cây di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ những câu chuyện gắn liền với đời sống hàng ngày, tâm linh, lịch sử và văn hóa của người dân mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp để nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học giữa núi rừng Hà Tĩnh.