LPBank tiếp tục được Visa trao giải thưởng về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội, ghi dấu năm thứ ba liên tiếp được tổ chức thẻ quốc tế này vinh danh.

Dấu ấn tăng trưởng trên hành trình phát triển thẻ tín dụng

Tại Diễn đàn Khách hàng Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) tổ chức ở Huế, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được Visa trao giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Outstanding Growth” (Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội).

Đây là năm thứ ba liên tiếp LPBank được Visa ghi nhận thành tích trong hoạt động phát triển thẻ tín dụng, tiếp nối hai giải thưởng về tăng trưởng doanh số giao dịch trong năm 2024 và 2025.

Kết quả này phản ánh những nỗ lực của ngân hàng trong mở rộng quy mô khách hàng, hoàn thiện danh mục sản phẩm đến đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao chất lượng vận hành, Ngân hàng đang từng bước xây dựng nền tảng tăng trưởng có chiều sâu, lấy trải nghiệm khách hàng và hiệu quả dài hạn làm trọng tâm.

Theo số liệu LPBank công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số giao dịch thẻ Visa của ngân hàng tăng 85%, trong khi số lượng thẻ lưu hành tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh số cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng số lượng thẻ, cho thấy bên cạnh việc mở rộng quy mô phát hành, LPBank đang từng bước nâng cao hiệu quả khai thác và thúc đẩy mức độ sử dụng thẻ trong các hoạt động chi tiêu, thanh toán của khách hàng.

Để duy trì đà tăng trưởng, LPBank chú trọng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng khác biệt của từng phân khúc khách hàng.

Năm 2025, LPBank ra mắt dòng thẻ cao cấp LPBank Visa Signature, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ tài chính cao cấp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và đi lại.

Đến tháng 6/2026, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm với các chương trình ưu đãi dành cho hai dòng thẻ LPBank Visa Classic và LPBank Visa Platinum, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí và chi tiêu thường ngày của nhóm khách hàng phổ thông và trung lưu.

LPBank nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội do Visa trao tặng.

Bên cạnh đó, LPBank cũng mở rộng các phương thức thanh toán hiện đại thông qua việc triển khai thanh toán thẻ Visa bằng Apple Pay và Google Pay giúp khách hàng có thêm lựa chọn thanh toán không tiếp xúc trên các thiết bị di động tương thích.

Đặc biệt, đầu tư vào nền tảng công nghệ tiếp tục được LPBank xác định là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thẻ.

Tháng 10/2026, ngân hàng hoàn thành nâng cấp hệ thống Core Thẻ giai đoạn 1 đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực xử lý giao dịch, tối ưu hiệu quả vận hành và tạo nền tảng để LPBank tiếp tục phát triển các sản phẩm, tính năng thẻ mới trong tương lai.

Liên tiếp được các tổ chức thẻ quốc tế ghi nhận

Giải thưởng Visa năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tựu của LPBank trong hành trình phát triển thẻ tín dụng.

Trước đó, trong hai năm 2024 và 2025, LPBank liên tiếp được Visa vinh danh ở hạng mục tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ, lần lượt với các giải thưởng “Outstanding Payment Volume YoY Growth – Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng về doanh số giao dịch thẻ” và “Outstanding Payment Volume Growth - Ngân hàng tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ”.

Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB năm 2026, LPBank cũng xuất sắc được vinh danh ở bốn hạng mục, gồm Katana dành cho ngân hàng có tăng trưởng chi tiêu thẻ xuất sắc 2025; Sakura cho ngân hàng dẫn đầu thẻ tích lũy 2025; Sakura dành cho ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ cao cấp 2025 và Sakura cho ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ tín dụng 2025.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc LPBank cho biết, “Việc tiếp tục được Visa ghi nhận là sự khích lệ đối với những nỗ lực của LPBank trong phát triển hoạt động thẻ. Đồng thời khẳng định định hướng đầu tư bài bản của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán số.

Thời gian tới, LPBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa các giải pháp thanh toán và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc được các tổ chức thẻ quốc tế ghi nhận tạo thêm cơ sở để LPBank mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán.

Đây cũng là một trong những hướng đi của ngân hàng nhằm thích ứng với xu hướng số hóa các dịch vụ tài chính.

(Nguồn: LPBank)