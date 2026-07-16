Vừa qua, LPBank và Vietnam Post tổ chức Hội nghị triển khai kinh doanh và Lễ kỷ niệm 15 năm hợp tác với chủ đề "Cộng hưởng sức mạnh - Kiến tạo tương lai".

Ông Bùi Hoàng Phương - UV Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 6 từ trái sang), ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post tại sự kiện

15 năm hợp tác - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 15 năm đồng hành, sự kiện còn khẳng định giá trị của mô hình hợp tác giữa lĩnh vực tài chính - ngân hàng và hạ tầng bưu chính quốc gia, đồng thời mở ra định hướng phát triển mới dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị sơ kết hợp tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, phát triển khách hàng và triển khai các chương trình kinh doanh trong thời gian tới.

Sau 15 năm hợp tác, LPBank và Vietnam Post đã xây dựng mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính rộng khắp với hơn 1,6 triệu khách hàng, triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng, thanh toán và chi trả an sinh xã hội. Đến ngày 30/6/2026, quy mô huy động vốn qua mạng lưới bưu điện tăng hơn 15 lần, từ khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên trên 100 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay hưu trí và an sinh xã hội đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, với doanh số giải ngân lũy kế trên 65 nghìn tỷ đồng.

Những kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác ngân hàng - bưu điện, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức, thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nâng tầm hợp tác, hướng tới mô hình ngân hàng - bưu điện tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank, cho rằng dấu mốc 15 năm không phải để hài lòng với những kết quả đạt được mà là động lực đổi mới, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác. Ông nhấn mạnh LPBank và Vietnam Post sẽ đổi mới tư duy, mô hình hợp tác và chủ động hành động để tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post đã dẫn chứng những mô hình hợp tác thành công trên thế giới giữa ngân hàng và bưu điện, đồng thời khẳng định 15 năm đồng hành, hai đơn vị đã xây dựng nền tảng vững chắc để hướng tới mô hình hợp tác quy mô và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu tại sự kiện

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa LPBank và Vietnam Post, đặc biệt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân. Ông kỳ vọng hai đơn vị tiếp tục đổi mới mô hình hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy thế mạnh của mỗi bên để tạo động lực tăng trưởng mới.

Các khách mời cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post thực hiện nghi thức chúc mừng 15 năm hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị

LPBank và Vietnam Post đã công bố định hướng hợp tác giai đoạn mới, đồng thời nâng cấp quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị. Giai đoạn 2026 - 2030, LPBank và Vietnam Post đặt mục tiêu phát triển mạng lưới dịch vụ tài chính cộng đồng hàng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị nhỏ; nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới Phòng giao dịch Bưu điện; phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Với định hướng đó, hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh bổ trợ, gia tăng giá trị cho khách hàng và cộng đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển tài chính toàn diện, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lệ Thanh