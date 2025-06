Sáng 23/6, xác nhận vụ việc với PV VietNamNet, ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết, khoảng gần 22h tối qua (22/6), chiếc xe ô tô chở 5 người đi qua đập tràn thì bị nước cuốn trôi.

Chiếc xe ô tô bị mắc kẹt lại cách vị trí đập tràn khoảng 200m. Ảnh: Tuấn Tú

Theo ông Hùng, xe ô tô đi ra quốc lộ 2 nhưng do lạc đường, đi theo Google Maps thì đã nhầm vào đường qua đập tràn. Trước đó, do địa bàn mưa rất to, nước lũ đổ về qua đập nên xe bất ngờ bị cuốn đi.

"Một thanh niên tại thôn đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã hô hoá mọi người ứng cứu. Rất may mắn cả 5 người trên xe đã được cứu, đưa ra khỏi xe an toàn", ông Hùng thông tin.

Theo người dân địa phương, hiện tại chiếc xe ô tô vẫn đang bị mắc kẹt bên bờ, cách vị trí đập tràn bị lũ cuốn khoảng 200m.