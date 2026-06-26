Trước diễn biến lũ trên sông Bằng Giang dâng nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, lũ trên sông Bằng Giang đang lên rất nhanh. Đỉnh lũ được dự báo đạt khoảng 184m, cao hơn mức báo động III khoảng 1,5m, vào khoảng 1h ngày 27/6.
Với kịch bản này, các khu vực ven sông thuộc phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Hòa An, đặc biệt là khu vực Phố Cũ, có nguy cơ ngập sâu trong đêm.
Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu chủ tịch UBND các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Hòa An hoàn thành việc kiểm tra thực địa, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập trước 16h ngày 26/6.
UBND các địa phương được yêu cầu thông báo trực tiếp để người dân chủ động di chuyển người, tài sản và phương tiện trước khi nước lên. Từ 22h ngày 26/6, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp chỉ huy tại hiện trường; báo cáo ngay về UBND tỉnh khi nước tràn các tuyến giao thông chính hoặc phát sinh tình huống phải sơ tán khẩn cấp, không chờ báo cáo định kỳ.
Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các địa phương hoàn thành việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm xung yếu, bãi tràn và khu vực Phố Cũ trước 18h30 cùng ngày. Các lực lượng phải thường trực tại hiện trường, sẵn sàng triển khai ngay khi nước dâng.
Sở Xây dựng được giao khẩn trương khơi thông các cửa thu nước, điểm nghẽn thoát nước trong đô thị nhằm giảm thời gian và độ sâu ngập khi lũ đạt đỉnh. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm liên tục cập nhật, phân tích diễn biến lũ, kịp thời tham mưu để công tác chỉ đạo, điều hành không chậm hơn diễn biến thực tế.
Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở Cao Bằng
Do mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26/6, nhiều khu vực ở Cao Bằng xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tại hai xã Nguyên Bình và Tĩnh Túc, nhiều điểm trên quốc lộ 34 bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá, cây xanh gãy đổ và cột điện chắn ngang mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Riêng tại xã Nguyên Bình, đất đá từ sườn đồi tràn xuống đường sau mưa lớn.
Trong khi đó, tại các xã Thông Nông, Nam Tuấn và Hòa An, nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Ngay sau khi nắm tình hình, lực lượng chức năng đã triển khai hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông, khắc phục các điểm sạt lở, cây đổ và đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt.
Do khu vực thượng lưu được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng thông báo xả lũ từ 13h30 ngày 26/6. Việc xả lũ có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du xã Bạch Đằng, mực nước sông Hiến dự kiến dâng thêm khoảng 1-1,5 m.
Nhà máy đề nghị chính quyền địa phương thông báo rộng rãi để người dân không xuống khu vực bãi sông từ thời điểm bắt đầu xả lũ. Các hộ dân, tổ chức và cá nhân có tài sản, phương tiện, nhà cửa ven sông được khuyến cáo chủ động di dời người, tài sản, chằng chống thuyền bè và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.