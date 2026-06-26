Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, lũ trên sông Bằng Giang đang lên rất nhanh. Đỉnh lũ được dự báo đạt khoảng 184m, cao hơn mức báo động III khoảng 1,5m, vào khoảng 1h ngày 27/6.

Với kịch bản này, các khu vực ven sông thuộc phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Hòa An, đặc biệt là khu vực Phố Cũ, có nguy cơ ngập sâu trong đêm.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu chủ tịch UBND các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Hòa An hoàn thành việc kiểm tra thực địa, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập trước 16h ngày 26/6.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh hỗ trợ người dân xóm Nà Tẻng, xã Hòa An đến nơi an toàn trong mưa lũ. Ảnh: Báo Cao Bằng

UBND các địa phương được yêu cầu thông báo trực tiếp để người dân chủ động di chuyển người, tài sản và phương tiện trước khi nước lên. Từ 22h ngày 26/6, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp chỉ huy tại hiện trường; báo cáo ngay về UBND tỉnh khi nước tràn các tuyến giao thông chính hoặc phát sinh tình huống phải sơ tán khẩn cấp, không chờ báo cáo định kỳ.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các địa phương hoàn thành việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm xung yếu, bãi tràn và khu vực Phố Cũ trước 18h30 cùng ngày. Các lực lượng phải thường trực tại hiện trường, sẵn sàng triển khai ngay khi nước dâng.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương khơi thông các cửa thu nước, điểm nghẽn thoát nước trong đô thị nhằm giảm thời gian và độ sâu ngập khi lũ đạt đỉnh. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm liên tục cập nhật, phân tích diễn biến lũ, kịp thời tham mưu để công tác chỉ đạo, điều hành không chậm hơn diễn biến thực tế.