Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh phải đánh giá toàn diện hoạt động vận hành hồ. Việc đánh giá cần bảo đảm phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, hiện trạng hạ tầng và yêu cầu bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Việc rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành phải hoàn thành trước tháng 4/2026.

Phường Tây Nha Trang ngập sâu trong lũ, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: Xuân Ngọc

Bộ NN&MT yêu cầu các đơn vị ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, trong đó quy định mực nước trước lũ linh hoạt và cho phép sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du. Các đơn vị phải cụ thể hóa thời gian thông báo xả lũ, phương thức truyền tin, cảnh báo cho người dân trong khu vực ảnh hưởng và phương án truyền tin khi mất điện, mất sóng.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu cập nhật dữ liệu quan trắc, quy định rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị; phối hợp chính quyền địa phương thu thập vết lũ, xây dựng phương án ứng phó, bản đồ ngập lụt hạ du và hành lang thoát lũ sát thực tế.

Sau mùa mưa lũ 2025, các hồ chứa phải được kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm khắc nghiệt nhất về thiên tai tại Việt Nam, khi hàng loạt kỷ lục về mưa lớn, bão mạnh và lũ lụt trên diện rộng liên tiếp bị xô đổ. Tính đến cuối tháng 11, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng, đồng thời làm 419 người chết và mất tích. Đặc biệt, lũ lụt năm 2025 xảy ra trên diện rộng và mang tính cực đoan. Đỉnh lũ trên nhiều con sông vượt mốc lịch sử, kéo dài từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến hạ lưu sông Cửu Long. Lần đầu tiên trong một năm ghi nhận lũ đặc biệt lớn hoặc lũ lịch sử tại 20 con sông trên cả nước.