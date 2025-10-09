Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Bản tin lúc 3h30 sáng nay (9/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động (BĐ) 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Nước trên sông Cầu dâng cao.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ 2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ 3 khoảng 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ 3 khoảng 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ 3 khoảng 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ 3 khoảng 3,0m.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Gia cố đê, tránh nguy cơ tràn nước

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dù dự báo thời tiết cho thấy trong 2-3 ngày tới mưa sẽ giảm, trưa chiều hửng nắng, nhưng tình hình lũ lụt vẫn đang rất phức tạp. Hiện các tuyến đê cấp 3 đến cấp 1 chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, tuy nhiên một số đê bối, đê bao (vòng ngoài) tại Bắc Ninh đã bị nước tràn qua.

Chiều ngày 8/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet, dọc tuyến sông Cầu ở Bắc Ninh, mực nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Tại các thôn Ninh Tào, Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh), phường Vân Hà..., nhiều ngôi nhà vẫn chìm sâu trong biển nước, khiến giao thông bị chia cắt ở một số khu vực, người dân gặp khó trong công tác tiếp cận nhu yếu phẩm và nước sinh hoạt.

Tính đến 17h ngày 8/10, tỉnh Bắc Ninh đã phải di dời hơn 10.000 hộ dân khỏi vùng ngập lụt và tiếp tục hỗ trợ khoảng 1.800 hộ bị cô lập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, các đội phản ứng nhanh và người dân địa phương để ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ghi nhận tại nhiều thôn, xã ven sông Cầu cho thấy hàng trăm nhân khẩu vẫn đang bị cô lập trong nước lũ. Tại xã Hợp Thịnh, nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu, người dân phải trú trên tầng hai của các căn nhà cao tầng do không thể di chuyển.

Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

Nhiều ngôi nhà ngập gần hết tầng 1.

Bà Trương Thị Cúc, trú tại thôn Đồng Đạo, cho biết: “Ngày 7/10, cả nhà đã phải đưa đồ đạc lên cao nhưng vẫn rất lo vì nước đã tràn vào nhà. Sáng nay tôi phải dùng thuyền để ra ngoài đi làm. Những ai cần đi làm thì cố gắng chèo thuyền, còn không thì đành ở nhà. Một hai hôm thì còn chịu được, nhưng nếu tình hình kéo dài, lương thực, nước uống sẽ cạn kiệt. Chúng tôi mong được tiếp tế thêm nhu yếu phẩm vì không biết khi nào nước mới rút.”

Anh Đồng ở thôn Đồng Đệ cũng chia sẻ tình cảnh tương tự: “Nhiều nhà bị ngập sâu, tôi phải chèo thuyền nhiều lượt mang đồ ăn, nước uống vào cho người thân. Mong chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm cho bà con còn đang bám trụ lại.”

Sân vận động xã Xuân Cẩm (cũ) cũng chìm trong biển nước.

Tại thôn Ninh Tào, ông Nguyễn Như Hóa, Trưởng thôn cho biết, sáng 8/10 phát hiện đê tại vị trí trũng, xung yếu bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp nên đã huy động khoảng 300 người dân dùng cuốc, xẻng gia cố ngay để ngăn nguy cơ tràn nước. Ông cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp gia cố đê lâu dài vì có dấu hiệu nước ngấm vào quai đê. Hiện thôn vẫn còn 33 hộ dân nằm ngoài đê đang bị cô lập hoàn toàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, đợt lũ lụt còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Anh Nguyễn Công Toàn, giám đốc một công ty sản xuất giấy và văn phòng phẩm tại phường Vân Hà cho biết: “Xưởng sản xuất bị ngập sâu, nguyên vật liệu và máy móc đều bị ảnh hưởng. Có 50 công nhân, tôi vẫn cố gắng trả 40% lương để giữ người. Mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ vay vốn, giãn nợ ngân hàng để doanh nghiệp có thể ổn định sản xuất trở lại. Nếu nước rút, cũng phải mất 2-3 tháng công ty mới có thể hoạt động bình thường”.

Máy móc sản xuất văn phòng phẩm của nhà anh Toàn được đưa lên cao, nhằm tránh thiệt hại về tài sản.

Người dân xã Hợp Thịnh để sẵn thuyền ngoài cổng để đi lại cho thuận tiện.

Mực nước chiều ngày 8/10, tại sông Cầu ở Bắc Ninh vẫn chưa có dấu hiệu rút.