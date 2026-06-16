Timeshare (sở hữu kỳ nghỉ) là hình thức mua quyền sử dụng bất động sản nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm.

Hình thức này rất phổ biến ở châu Âu và Mỹ từ những năm 1980-1990, nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho các công ty lừa đảo vì hợp đồng dài hạn, phí duy trì đắt đỏ và rất khó để khách hàng thoát ra.

Nhiều người già Anh đã ký hợp đồng timeshare kéo dài 20-30 năm với lời hứa "dễ dàng bán lại khi không cần". Nhưng khi tuổi cao, sức yếu, con cái lớn lên, nhiều người không còn nhu cầu đi nghỉ. Họ muốn "cắt lỗ" nhưng không thể thoát khỏi các khoản phí duy trì đắt đỏ.

Mark Rowe (54 tuổi) và đồng bọn đã lợi dụng nỗi khổ này để dựng lên một đế chế lừa đảo.

'Tín dụng quái vật' - bẫy chồng bẫy

Công ty Sell My Timeshare (SMT) của Mark Rowe có văn phòng tại Anh và Tenerife (Tây Ban Nha).

Chiêu trò chính của chúng là bán "Monster Credits" (tạm dịch: Tín dụng quái vật), một loại gói điểm du lịch ảo, vô giá trị, được quảng cáo như chìa khóa giúp nạn nhân thoát khỏi hợp đồng timeshare cũ.

Mark Rowe và vợ là Nicola Rowe, cặp đôi cầm đầu đường dây lừa đảo 987 tỷ đồng. Mark lĩnh 7 năm rưỡi tù, Nicola lĩnh án treo vì tội rửa tiền. Ảnh: Metro.UK

Các nạn nhân sở hữu timeshare từ trước và muốn bán lại đã bị ép mua các gói tín dụng du lịch hoàn toàn vô giá trị.

Giá mỗi gói dao động từ 6.000 đến 80.000 Bảng (khoảng 211 triệu đến 2,8 tỷ đồng), trung bình mỗi nạn nhân mất khoảng 7.900 Bảng (gần 280 triệu đồng). Nhân viên của SMT hứa hẹn rằng chỉ cần mua gói tín dụng, họ sẽ được thoát khỏi hợp đồng timeshare cũ và có cơ hội đầu tư sinh lời.

Thực chất, đây là một "bẫy chồng bẫy". Thay vì giúp thoát khỏi hợp đồng cũ, các nạn nhân bị mắc thêm gói sản phẩm mới vô giá trị.

Họ vẫn phải đóng phí duy trì timeshare, lại mất thêm tiền mua gói mới. Nhiều người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay nợ thêm để trả cho SMT với hy vọng được "giải thoát".

Chiêu trò 'câu' khách cực kỳ bài bản

Để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng sử dụng những chiêu trò vô cùng tinh vi. Trước hết, chúng mời khách hàng tiềm năng đến văn phòng của SMT tại Tenerife (Tây Ban Nha) với chi phí miễn phí. Tại đây, các nạn nhân được ở khách sạn 5 sao, ăn uống thịnh soạn và tham gia các bữa tiệc liên tục trong suốt 5 tuần.

Sau khi đã nhận quà cáp, nạn nhân bị ép tham gia buổi thuyết trình bán hàng kéo dài 4-6 tiếng liên tục, với áp lực rất lớn. Theo lời khai của các nạn nhân, họ không được phép ra về cho đến khi đồng ý ký hợp đồng.

Không dừng lại ở đó, SMT còn thuê diễn viên truyền hình nổi tiếng làm người phát ngôn. Sự xuất hiện của người nổi tiếng tạo vẻ ngoài uy tín và chuyên nghiệp cho công ty, khiến các nạn nhân càng tin tưởng hơn.

Suốt 10 năm hoạt động (2013-2023), Mark Rowe sống xa hoa bằng tiền của các nạn nhân - hầu hết là người già, với hơn 8 triệu Bảng (khoảng 280 tỷ đồng) được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của cặp vợ chồng này.

Hai người đã mua biệt thự 2,4 triệu Bảng (gần 85 tỷ đồng), chi 26.000 Bảng (hơn 900 triệu đồng) cho một chuyến bay riêng, bỏ ra 31.500 Bảng (hơn 1,1 tỷ đồng) mua các tác phẩm hội họa, trả học phí trường tư cho con hơn 110.000 Bảng (gần 4 tỷ đồng), mua sắm 3.600 Bảng (hơn 120 triệu đồng) tại các cửa hàng sang trọng... Không chỉ ăn chơi, họ còn thuê văn phòng ảo và tạo nhân viên giả để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, vụ án đã gây thiệt hại tổng cộng 28,1 triệu Bảng (khoảng 987 tỷ đồng) với 3.583 nạn nhân, hầu hết ở độ tuổi từ 60-80, thậm chí có người trên 90 tuổi.

Gần 500 nạn nhân mất hơn 10.000 Bảng (khoảng 350 triệu đồng) và một nạn nhân mất nhiều nhất lên tới 80.000 Bảng (khoảng 2,8 tỷ đồng).

Sau 6 năm điều tra với hơn 5,5 triệu cuộc gọi được phân tích, tháng 9/2023, Mark Rowe bị bắt giữ. Tháng 1/2025, người này bị kết án 7 năm rưỡi tù về tội âm mưu lừa đảo. Thẩm phán Alexander Milne gọi hắn là kẻ "gian dối tột độ" và "băng hoại đạo đức".

Vợ hắn - Nicola Rowe, giữ chức giám đốc tài chính, lĩnh án 2 năm tù treo vì tội rửa tiền. 14 bị cáo trong đường dây đã bị kết án từ 2-4 năm tù.

Một nạn nhân 73 tuổi tên Des, mất 14.000 Bảng (khoảng 490 triệu đồng), chia sẻ: "Tôi đã rất sốc. Đó như một cú đấm vào bụng. Tôi không thể lấy lại tiền. Với họ, chúng tôi chỉ như đám rác rưởi, chẳng hề quan tâm".

Một nạn nhân khác, từng là doanh nhân thành đạt, không thể trả nổi tiền thuê nhà sau khi bị lừa, đã phải thốt lên trong nước mắt: "Tôi đã phụ lòng vợ con".

Cảnh sát Anh cho biết vẫn đang trong quá trình thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Tuy nhiên, phần lớn số tiền 28,1 triệu Bảng đã bị các đối tượng tiêu xài hoặc chuyển ra nước ngoài, rất khó đòi lại.

Theo UK NCA, The Guardian, The Sun