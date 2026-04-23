Theo cảnh báo của ngân hàng, các đối tượng lan truyền thông tin về chương trình ưu đãi khi mở tài khoản thanh toán nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm lớn. Mục đích là thu hút người dùng truy cập vào các đường link có sẵn để tải ứng dụng giả mạo.

Nếu thực hiện theo, khách hàng có nguy cơ tải ứng dụng giả mạo chứa mã độc, khiến điện thoại bị chiếm quyền sử dụng, mất thông tin bảo mật và bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nhằm đảm bảo tài khoản an toàn và bảo mật, ngân hàng khuyến cáo khách hàng:

Tham khảo thông tin về sản phẩm, dịch vụ tài chính và các chương trình ưu đãi, khuyến mại tại website hoặc kênh Facebook chính thức của ngân hàng.

Một trang Facebook giả mạo Ngân hàng MSB đã bị ngân hàng phát hiện.

Chỉ cài đặt ứng dụng và xác thực sinh trắc học trên ứng dụng chính thức của ngân hàng được cung cấp trên các nền tảng phân phối ứng dụng chính thức như Google Play với hệ điều hành Android và App Store với hệ điều hành iOS.

Không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai (kể cả ngân hàng) gồm: thông tin đăng nhập, mã PIN Soft Token và các thông tin cá nhân khác.

Không cài đặt hoặc cho người khác cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại.

Tắt quyền trợ năng Accessibility trên thiết bị Android với tất cả các ứng dụng đang sử dụng quyền này.

Không gọi video với người lạ, không xác thực sinh trắc học trên ứng dụng lạ.

Trước đó, một số ngân hàng cũng cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo giả mạo ngân hàng tung ra các poster mời gọi người gửi tiền với lãi suất cao.

Khách hàng khi quét mã QR theo yêu cầu sẽ nhận được một đường link lạ. Nếu điền thông tin cá nhân, tài khoản theo yêu cầu trong đường link này, tài khoản của người dùng sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng.