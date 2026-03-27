Sáng 27/3, lửa bất ngờ bùng phát mạnh tại nhà để xe rộng khoảng 70m2 của bà T.T.K.T (38 tuổi) ở thôn Mỹ Tường 1, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa).

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu vực chứa nhiều thùng xốp và vật liệu dễ bén lửa khiến đám cháy lan nhanh, bao phủ. Khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát phun nước tứ phía nhằm ngăn lửa lan sang các hộ khác và dập đám cháy.

Sau đó, ngọn lửa đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, 1 ô tô con, 2 xe máy cùng nhiều đồ đạc, tài sản bên trong bị cháy đen, hư hỏng.

Lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa. Ảnh: N.X

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.