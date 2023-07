Ngày 1/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần đây ở một số nơi xảy ra hiện tượng ô tô bốc cháy khi vừa khởi động, khi đang đi trên đường, hoặc vừa dừng lại, thậm chí để trong nhà, nơi công cộng...

Một ô tô bốc cháy

Để bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy cho ô tô, xe máy, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp phòng tránh như sau: Không lắp đặt thêm các thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn… hoặc nếu lắp thêm phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện.

Tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định và việc này nên thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi xe có dấu hiệu khác thường.

Lúc xe trong nhà hoặc nơi trông giữ phải tắt khóa điện, đóng khóa xăng và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Sử dụng nhiên liệu (xăng, dầu) đúng chủng loại, chất lượng quy định, không mua xăng dầu ở các điểm bán không được phép kinh doanh.

Không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe, dưới yên xe, trong khoang động cơ. Chủ các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên cần tự trang bị bình chữa cháy phù hợp.

Xe ô tô phát hỏa bên đường. Ảnh CACC.

Các cửa hàng, đại lý, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy cần: Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, không vì lợi nhuận mà thay thế linh kiện, chi tiết kém chất lượng. Không lắp đặt tùy tiện chi tiết không có trong thiết kế, nhất là đối với hệ thống điện và nhiên liệu.

Đối với các điểm trông giữ ô tô, xe máy cần: Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và hướng dẫn của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Có quy hoạch khu vực gửi xe, sắp xếp xe để thuận tiện, dễ dàng sơ tán khi có cháy.

Nhân viên làm việc ở khu vực này phải có kiến thức và được huấn luyện, đào tạo thành thạo những biện pháp, phương pháp chữa cháy, xử lý sự cố ban đầu. Khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy khói, nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh tắt khóa điện, đỗ, dựng xe ở lề đường xa nơi tập trung người, xa nơi có nhiều chất dễ cháy.

Khi cháy ô tô cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra khỏi xe nhanh chóng và tìm cách chữa cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể (đối với các xe có thiết kế khóa xăng), dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp.

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần gọi điện báo ngay cho lực lượng cứu hỏa theo số điện thoại 114 hoặc cho công an, chính quyền địa phương… nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp.