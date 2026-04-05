Thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 29H-821.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 29RM-057.XX, lưu thông theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trần Việt

Khi đến khu vực ngang số nhà 151 Nguyễn Xiển, phương tiện bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội từ khu vực gầm xe. Phát hiện sự việc, tài xế đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Trường Đại học Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Trần Việt

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng có mặt để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.