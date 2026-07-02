Gia Lai:

Cùng lúc mất 2 tàu cá trong vụ cháy

Sau vụ cháy 16 tàu cá đang neo đậu ở Gia Lai, nhiều ngư dân lâm cảnh trắng tay, ôm đống nợ lớn. Ông Nguyễn Ngọc Thế (SN 1979, trú thôn Chánh Oai, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) là người bị thiệt hại nặng nề nhất khi ngọn lửa thiêu rụi 2 con tàu.

Ông Nguyễn Ngọc Thế bị thiệt hại 2 tàu cá sau vụ cháy. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Thế cho biết, năm 2015, ông mua ghe đánh cá loại nhỏ (công suất 35CV) rồi sửa chữa, mua sắm ngư cụ hết tổng cộng 450 triệu đồng nhưng chỉ đánh bắt ở vùng lộng.

Những năm sau đó, do muốn vươn khơi câu cá ngừ đại dương, ông Thế quyết định bán ghe, vay mượn thêm để mua 2 chiếc tàu công suất lớn.

Không may, cuối năm 2025, cơn bão số 13 đổ bộ vào Quy Nhơn đã nhấn chìm cùng lúc 2 chiếc tàu của ông Thế. Sóng đánh vỡ vỏ tàu, cuốn mất thiết bị giám sát hành trình. Ông Thế đành nén nỗi buồn, tiếp tục vay mượn để thuê người trục vớt, sửa chữa, mua sắm thiết bị cho 2 chiếc tàu.

Sau nhiều lần đầu tư nâng cấp phương tiện đánh bắt và khắc phục hậu quả thiên tai, gia đình ông Thế gánh khoản nợ hơn 1,1 tỷ đồng. Ông những tưởng việc vươn khơi sẽ giúp đời sống gia đình tốt hơn, nào ngờ vụ cháy xảy ra khi 2 chiếc thuyền đang neo đậu trên đầm Thị Nại.

Khi vụ cháy xảy ra, ông Thế đang ở nhà. Khoảng 13h15 ngày 29/6, ông bật thiết bị giám sát hành trình lên kiểm tra thì chỉ còn 1 máy hoạt động, máy còn lại mất kết nối.

Một trong 2 chiếc tàu của ông Thế bị thiêu rụi. Ảnh: Trần Hoàn

“Nghe tin cháy tàu, tôi lập tức chạy đến hiện trường. Lúc này, khói lửa đã bao trùm, tôi chỉ biết đứng trên bờ nhìn trong tuyệt vọng... Trời đất như sụp đổ, tôi ngồi bất động bên bờ đầm.

Hai con tàu là toàn bộ tài sản để tôi nuôi con ăn học, trả nợ ngân hàng. Nay tôi không chỉ trắng tay, mất kế sinh nhai mà còn không biết lấy gì trả khoản nợ gốc cùng lãi”, ông Thế buồn rầu nói.

Từ ông chủ thành người làm thuê

Cùng chung cảnh ngộ khi tàu bị bão số 13 đánh chìm nhưng anh Phạm Hiếu (SN 1994, trú thôn Trung Lương, xã Cát Tiến) lại không thể gượng dậy để tiếp tục vươn khơi. Anh từ một chủ tàu đã trở thành người đi làm thuê.

Anh Hiếu cho biết, năm 2021, anh chi gần 1 tỷ đồng mua và nâng cấp tàu đánh cá công suất 420CV. Sau lần tàu bị bão đánh chìm, anh phải thuê trục vớt và sửa chữa với số tiền lớn nên bị "cụt vốn". Từ đó đến nay, tàu của anh phải nằm bờ.

Theo anh Hiếu, mỗi chuyến đi biển kéo dài khoảng 25 ngày, hoạt động cách bờ khoảng 200 hải lý, trên tàu có 5-7 người nên chi phí rất lớn. Sau sự cố bão lũ, anh bị kiệt quệ về tài chính và còn mang nợ gần 600 triệu đồng.

Anh Phạm Hiếu chia sẻ về tình hình khó khăn của bản thân. Ảnh: Trần Hoàn

Trong hoàn cảnh khó khăn, anh Hiếu vẫn luôn hy vọng ngày con tàu vươn khơi trở lại. Nào ngờ, hy vọng ấy cũng đứt đoạn vì con tàu bị hỏa hoạn nuốt chửng.

“Từ sau bão đến nay, tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải chi phí nuôi gia đình và dành dụm vốn liếng. Khi gom đủ tiền, tôi sẽ đưa tàu của mình ra khơi đánh cá. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thực hiện điều đó thì tàu đã bị cháy rụi”, giọng anh Hiếu nghẹn lại.

Bà Đồng Thị Kim Trang, Chủ tịch UBMTTQ xã Cát Tiến cho biết, vụ cháy xảy ra ngày 29/6 đã gây thiệt hại nặng nề cho 15 hộ dân trên địa bàn xã, trong đó hộ ông Nguyễn Ngọc Thế bị cháy 2 tàu cá.

Trước đó, trong cơn bão số 13 năm 2025, cả hai con tàu của ông Thế cũng bị đánh chìm, khiến ông phải vay số tiền lớn để khắc phục. Khoản nợ cũ chưa trả xong thì gia đình ông lại tiếp tục hứng chịu trận hỏa hoạn này.

Ngày 30/6, tại cuộc họp đánh giá thiệt hại và bàn các giải pháp hỗ trợ ngư dân sau vụ cháy hàng loạt tàu cá trên đầm Thị Nại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn quyết định hỗ trợ 16 tàu cá bị thiệt hại với mức 15kg gạo/nhân khẩu/tháng và 3 triệu đồng/tàu/tháng, trong thời gian 3 tháng.