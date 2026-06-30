XEM CLIP (nguồn: Quỳnh Phú)

Sáng 30/6, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với người dân đã khống chế vụ cháy xảy ra tại khu vực neo đậu tàu cá trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân thôn Tân An (xã Quỳnh Phú) phát hiện khói lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu tại cửa biển Lạch Quèn.

Người dân sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công. Nhiều tàu gần khu vực cháy phải khẩn trương di chuyển để phòng cháy lan.

Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại cửa biển Lạch Quèn. Ảnh: Quỳnh Phú

Do các tàu gỗ chứa nhiều ngư cụ dễ bắt lửa nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 7h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy 3 tàu cá bị cháy, hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.