Luân lưu là gì?

Loạt sút luân lưu, với tên gọi chính thức là "loạt sút từ chấm phạt đền" (tiếng Anh: kicks from the penalty mark), là một phương thức được sử dụng để xác định đội thắng trong các trận đấu loại trực tiếp khi tỉ số vẫn hòa sau thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ (nếu có). Đây là phương án cuối cùng sau khi các phương pháp khác như luật bàn thắng sân khách hoặc hiệp phụ không thể phân định thắng thua.

Ảnh minh họa: AI

Trước khi loạt sút luân lưu ra đời, các trận đấu loại trực tiếp có kết quả hòa thường được quyết định bằng cách tung đồng xu hoặc bốc thăm. Điển hình là việc Ý vượt qua Liên Xô ở bán kết Euro 1968 nhờ tung đồng xu.

Ý tưởng về loạt sút luân lưu hiện đại được cho là của nhà báo người Israel Yosef Dagan sau khi đội tuyển Israel thua Bulgaria tại Tứ kết Olympic 1968 do bốc thăm. Cựu trọng tài người Đức Karl Wald cũng tuyên bố đã đề xuất ý tưởng này vào năm 1970.

Sáng kiến này được Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) thông qua vào ngày 27 tháng 6 năm 1970. Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên có loạt sút luân lưu là giữa Hull City và Manchester United tại Cúp Watney (Anh) năm 1970. George Best là người sút quả đầu tiên. Trận chung kết quốc tế lớn đầu tiên được quyết định bằng loạt sút luân lưu là chung kết Euro 1976 giữa Tiệp Khắc và Tây Đức, với cú sút "Panenka" kinh điển của Antonín Panenka. Loạt sút luân lưu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup là trong trận bán kết năm 1982 giữa Tây Đức và Pháp.

Theo quy định của FIFA và hầu hết các tổ chức bóng đá, kết quả của loạt sút luân lưu không được tính vào kết quả chính thức của trận đấu.