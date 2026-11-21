Chỉ người từ 18 tuổi trở lên mới được bày tỏ nguyện vọng, đăng ký hiến tạng. Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh như tế bào gốc tạo máu, tủy xương cho anh chị em ruột.

Ngày 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Trong đó, Luật có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung, đặc biệt liên quan quy định về người hiến và người nhận mô, bộ phận cơ thể người nhằm tăng cường tính nhân đạo, bảo vệ đối tượng yếu thế, bảo đảm lợi ích đối với người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em, người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và ngăn ngừa thương mại hóa tạng.

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh

Với người hiến, độ tuổi có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người (khi còn sống hoặc sau khi chết, đăng ký hiến xác) được quy định là 18 tuổi trở lên.

Khi còn sống, người từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền hiến mô tái sinh (nghĩa là mô sau khi lấy ra khỏi cơ thể người thì cơ thể vẫn tiếp tục sản sinh hoặc phát triển thay thế mô đã lấy, như tế bào gốc tạo máu, tủy xương), với điều kiện là phải có đăng ký/văn bản đồng ý hiến, đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, tâm lý.

Thầy thuốc cúi đầu tri ân người hiến chết não hiến tạng, cứu sống nhiều người khác. Ảnh: BVCC

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh cho anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Bản thân người dưới 18 tuổi phải đồng ý, đồng thời phải có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ (hoặc người còn lại nếu một trong hai đã chết) sau khi đã được tư vấn độc lập.

Chỉ người từ 18 tuổi trở lên mới được hiến tạng khi còn sống

Để hiến bộ phận cơ thể (tạng) khi còn sống, người hiến phải đảm bảo từ đủ 18 tuổi trở lên, có đăng ký, đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập.

Độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến bộ phận cơ thể cho người bệnh là thành viên gia đình.

Độ tuổi từ đủ 25 tuổi trở lên: Được hiến cho người là thành viên gia đình hoặc người không phải thành viên gia đình.

Trường hợp hiến cho vợ/chồng: Phải bảo đảm thời gian kết hôn tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Luật nghiêm cấm hành vi lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi để ghép cho người khác.

Luật 2006 hiện hành quy định chung người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền hiến mô, tạng khi còn sống. Luật sửa đổi vừa ban hành, có hiệu lực từ 2028 siết chặt độ tuổi hiến tạng khi còn sống để chống thương mại hóa tạng.

Về hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết (chết não, chết tuần hoàn), Luật quy định người hiến phải từ đủ 18 tuổi trở lên và đã được Hội đồng chuyên môn xác định chết não hoặc chết tuần hoàn. Đây là điểm mới so với Luật ban hành năm 2006 khi bổ sung hình thức "chết tuần hoàn" (là tình trạng mất chức năng tuần hoàn, hô hấp và không thể phục hồi).

Người này đã đăng ký/đồng ý khi còn sống; hoặc nếu chưa đăng ký thì người đại diện hợp pháp bày tỏ nguyện vọng bằng văn bản (với điều kiện không có thông tin người hiến phản đối khi còn sống và đạt sự đồng thuận của những người cùng hàng đại diện).

Về người nhận mô, tạng, Luật quy định việc điều phối ghép bộ phận cơ thể người dựa trên các tiêu chí minh bạch, trong đó, đối tượng ưu tiên: Trẻ em; người đã từng hiến bộ phận cơ thể; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ruột, anh chị em ruột của người hiến tạng sau khi chết não/chết tuần hoàn. Đặc biệt, thân nhân ruột của người chết não/chết tuần hoàn hiến tạng được ưu tiên ghép ngay tại thời điểm hiến mà không cần xét điểm tiêu chí ưu tiên thông thường.

Bổ sung quyền lợi vượt trội cho thân nhân người hiến sau khi chết não/chết tuần hoàn Trong Luật năm 2006, chỉ người tự nguyện hiến tạng khi còn sống mới được ưu tiên ghép khi có chỉ định; người hiến sau khi chết được truy tặng Kỷ niệm chương và hỗ trợ mai táng. Luật sửa đổi bổ sung quy định mang tính đột phá: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ruột, anh chị em ruột của người chết não/chết tuần hoàn hiến tạng được ưu tiên ghép khi có tên trong danh sách chờ. Đặc biệt, thân nhân ruột đang có tên trong danh sách chờ ghép được ưu tiên ghép ngay tại thời điểm người đó hiến.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được ghép bộ phận cơ thể của người Việt Nam tại Việt Nam nếu người hiến là thành viên gia đình trực hệ/thân nhân ruột (cha mẹ đẻ, con đẻ, anh chị em ruột, ông bà nội/ngoại). Nghiêm cấm việc đưa người nước ngoài vào Việt Nam ghép tạng ngoài trường hợp này.