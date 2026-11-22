Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định chủ đầu tư không được thu tiền giữ chỗ dưới mọi hình thức, bảo đảm việc ký kết hợp đồng trước khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, chủ đầu tư không được thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào để bảo đảm ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi dự án, bất động sản hoặc quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản; khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Việc thanh toán nhà hình thành trong tương lai được thực hiện theo nhiều đợt, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc tối đa 5%). Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở.

Trước khi bên mua được cấp sổ đỏ, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. 5% còn lại được thanh toán sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận hoặc tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Trước đó, một số dự án trước khi mở bán đã thực hiện thu tiền giữ chỗ (booking) từ 50-100 triệu đồng suất mua căn hộ hoặc nhà dự án.

Quy định mới nhằm ngăn chặn từ gốc việc huy động vốn trá hình, kể cả dưới hình thức đặt cọc, giữ chỗ... bảo vệ người mua trước rủi ro dự án chưa đủ pháp lý.