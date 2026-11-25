Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành vào sáng ngày 20/11 vừa qua. Luật có hiệu lực chung từ ngày 1/7/2027.

Một cơ hội bán hàng cho Nhà nước

Điều 12 được các chuyên gia, đại biểu đánh giá khá cao. Luật dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội tham gia các gói xây lắp, mua sắm hàng hóa và gói hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá không quá 20 tỷ đồng.

Bước tiến của luật là yêu cầu cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ ngân sách trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hằng năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, sau khi loại trừ các gói đấu thầu quốc tế. Kết quả thực hiện phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tại phiên thảo luận ngày 29/10, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ủng hộ hai mốc của Điều 12 và muốn tỷ lệ 20% được phản ánh bằng phần việc doanh nghiệp thực làm và số tiền thực nhận.

Với gói thầu lớn do doanh nghiệp lớn trúng, ông đề nghị nghiên cứu dành cho thầu phụ là doanh nghiệp nhỏ và vừa phần việc phù hợp, với tổng giá trị thanh toán tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng. Ông cũng đề nghị bảo đảm đơn giá tương ứng cho cùng phần việc và thanh toán đúng hạn.

Với một cơ sở gia đình, bớt việc sổ sách đều đặn trong ba năm có thể đáng kể hơn khoản lệ phí được miễn ngày đăng ký. Ảnh: VietNamNet

Với hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp, Điều 20 làm nhẹ cả lúc chuyển đổi lẫn ba năm đầu vận hành. Cơ quan đăng ký có một ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ để cấp giấy chứng nhận. Giấy phép còn hiệu lực có thể dùng tiếp nếu điều kiện kinh doanh thực tế giữ nguyên.

Trong 36 tháng đầu, doanh nghiệp được kê khai thuế, làm kế toán và báo cáo theo chế độ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời được hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán. Với một cơ sở gia đình, bớt việc sổ sách đều đặn trong ba năm có thể đáng kể hơn khoản lệ phí được miễn ngày đăng ký.

Với xưởng cần mặt bằng, Điều 10 giữ mức giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong năm năm đầu tại các khu, cụm công nghiệp và cơ sở ươm tạo thuộc diện hỗ trợ. Điểm đáng chú ý của luật là khoản hỗ trợ được trừ trực tiếp vào tiền doanh nghiệp phải trả, còn chủ đầu tư hạ tầng phải công khai giá trước và sau hỗ trợ. Chủ xưởng có thể dựa vào số tiền thực trả để tính xem có đủ sức chuyển đến mặt bằng mới hay không.

Điều 8 mở thêm cách xoay vốn sau khi có đơn hàng. Luật khuyến khích bên cho vay xem xét dòng tiền, doanh thu và dữ liệu giao dịch, đồng thời mở rộng các dạng tài sản bảo đảm như khoản phải thu và hàng tồn kho.

Ông Thân cũng ủng hộ hướng cho vay dựa trên dòng tiền, doanh thu và dữ liệu giao dịch, đồng thời muốn làm rõ trách nhiệm của tổ chức tín dụng và cách doanh nghiệp tiếp cận vốn. Về thuế, ông đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm kể từ khi có lãi, trong giới hạn năm năm kể từ ngày cấp đăng ký lần đầu. Đề xuất ấy chạm vào một thực tế của doanh nghiệp mới đầu tư. Có nơi mất vài năm để chạy ổn định dây chuyền và bắt đầu sinh lời.

Cách nhận hỗ trợ cũng gọn hơn. Doanh nghiệp không phải nộp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác. Với phiếu hỗ trợ, doanh nghiệp đủ điều kiện được chọn hàng hóa, dịch vụ hoặc giải pháp trong phạm vi được duyệt, còn cơ quan hỗ trợ thanh toán và quyết toán.

Sức trụ của doanh nghiệp

Năm 2024, cả nước có 157.200 doanh nghiệp thành lập mới và 197.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Năm 2025, hai con số lần lượt là 195.100 và 227.200. Trong mười tháng đầu năm 2026, có gần 162.300 doanh nghiệp thành lập mới và khoảng 182.000 doanh nghiệp rút lui.

Ở cả ba kỳ, nếu cộng doanh nghiệp quay lại hoạt động với doanh nghiệp đăng ký mới, số gia nhập và tái gia nhập vẫn cao hơn số rút lui. Cũng cần đọc đúng chữ “rút lui”. Cục Thống kê tính cả doanh nghiệp tạm ngừng có thời hạn, doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể. Riêng nhóm cuối có khoảng 56.300 doanh nghiệp trong mười tháng đầu năm 2026, tăng 109,8% so với cùng kỳ.

Những con số đó đặt câu hỏi về sức trụ của doanh nghiệp trong khi chúng ta vẫn thường chú ý nhiều đến số giấy đăng ký được cấp.

Tháng 10/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết cả nước có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Nghị quyết 68 đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030.

Từ nay đến đó, số doanh nghiệp đang hoạt động phải tăng thêm khoảng 900.000. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể giúp Việt Nam đạt mục tiêu ấy đến đâu? Điều đó còn tùy vào số doanh nghiệp mới trụ được qua những năm đầu và số doanh nghiệp đang kinh doanh có đủ đơn hàng, vốn và mặt bằng để tiếp tục hoạt động.

Vài năm sau khi luật có hiệu lực, trong số những hộ đã lên doanh nghiệp, bao nhiêu cơ sở vẫn hoạt động và thuê thêm người sau khi hết 36 tháng hỗ trợ? Trong số doanh nghiệp lần đầu trúng thầu, bao nhiêu được trả đúng hạn và dùng kinh nghiệm ấy để bán hàng cho khách khác? Và có bao nhiêu doanh nghiệp dám đầu tư thêm máy móc, mở rộng sản xuất ngay cả khi việc lớn lên đồng nghĩa với việc dần ra khỏi diện ưu đãi?

Những câu hỏi ấy bắt đầu từ các vướng mắc doanh nghiệp đang gặp. Báo cáo PCI 2024 của VCCI ghi nhận 54% doanh nghiệp được khảo sát gặp khó khi tiếp cận tín dụng, 49% khó tìm khách hàng. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết không gặp khó khi tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng chỉ còn 33%.

Ngoài những lo toan về vốn, khách hàng và chỗ sản xuất, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu khoản nợ thuế của doanh nghiệp thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Luật mới có giúp doanh nghiệp tìm được khách hàng, vay được tiền để làm hàng và thuê được mặt bằng để mở rộng sản xuất? Với những vướng mắc thuộc quy định khác, như tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, cần sửa gì trong cách áp dụng để doanh nghiệp có thể tiếp tục giao dịch và làm ăn? Câu trả lời sẽ cho thấy mục tiêu hai triệu doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2030 có thể tiến xa đến đâu.