Sáng 25/10, UBND xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho hai công dân Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú) và Nguyễn Văn Mướt (66 tuổi, ngụ xã La Ngà).

Hai ông đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu chị V.T.N. (ngụ xã La Ngà) khi chị nhảy xuống sông tự tử.

Ông Lưu Quốc Tuấn (bên trái) và ông Nguyễn Văn Mướt nhận giấy khen. Ảnh: A.X

Trước đó, trưa 23/10, ông Tuấn điều khiển xe máy theo hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Khi đến cầu La Ngà (xã La Ngà), ông phát hiện một phụ nữ đứng lặng trên cầu La Ngà cũ, có biểu hiện bất thường. Linh cảm có điều không lành, ông vòng xe lại quan sát thì thấy người phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống sông.

Không chần chừ, ông Tuấn hô hoán người đi đường, đưa điện thoại cho một người gần đó rồi cởi áo khoác và lao xuống dòng nước sâu để cứu nạn nhân.

Ông Tuấn túm cổ áo kéo người phụ nữ lên khỏi mặt nước để tránh bị ngạt. Cùng lúc, ông Mướt đang ở trên bè cá gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu liền chèo xuồng ra giúp sức. Hai người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nhiều người dân sau đó đã đến trấn an tinh thần, nhóm lửa sưởi ấm, đưa quần áo cho người phụ nữ và báo cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Mướt và ông Lưu Quốc Tuấn trình bày sự việc cứu người. Ảnh: A.X

Ông Tuấn cho biết, khu vực cầu La Ngà nước sâu, chảy xiết, tuy biết bơi nhưng ông chưa từng có kinh nghiệm cứu người. Sau khi đưa người phụ nữ vào bờ, ông Tuấn không vội rời đi mà ở lại chờ người thân nạn nhân tới.

“Khi thấy người phụ nữ nhảy cầu, tôi phản xạ theo quán tính mà nhảy theo. Lúc đó tôi không biết sợ là gì, chỉ mong cứu được người, giờ nghĩ lại mới thấy run”, ông Tuấn chia sẻ.

Người thân của chị V.T.N. sau đó đã có mặt và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai ân nhân đã cứu chị thoát khỏi "cửa tử".

Về việc được khen thưởng, ông Tuấn cho biết bản thân không nghĩ nhiều đến điều đó, chỉ thấy vui vì kịp cứu sống một mạng người. Với ông, giúp người trong cơn hoạn nạn là việc tự nhiên, và nếu gặp lại tình huống tương tự, ông vẫn sẽ không ngần ngại lao xuống cứu.

Chị V.T.N. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: A.X

Chính quyền xã La Ngà cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét khen thưởng để biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy cứu người của ông Tuấn và ông Mướt.