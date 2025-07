Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: Lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cung cấp thông tin tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Lực lượng công an đã phối hợp với các nhà tài trợ tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỷ đồng tại các địa phương.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân chi trên 54 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trợ cấp, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ; tặng quà gia đình chính sách và các hoạt động nghĩa tình khác.

Các tổ chức chính trị, xã hội trong công an nhân dân còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, tri ân, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và tặng nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Qua đó, 3 nhà nghĩa tình công đoàn, 2 nhà mái ấm tình thương, 7 ngôi nhà 19/8, 1 phòng máy tính cho em, 1 thư viện sách và hàng nghìn phần quà đã được trao tặng tới các đối tượng chính sách.

Tới nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành 44/73 hoạt động theo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và các kế hoạch, chương trình liên quan.

Nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức hướng tới nhân dân, tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận và sát thực với đời sống, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh và phòng, chống tội phạm, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.