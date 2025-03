Trang Al Jazeera dẫn lời nhân viên cứu hộ Wai Phyo kể, các đội tìm kiếm và cứu hộ ở Myanmar đang nỗ lực hết mình trong việc giải cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau thảm họa động đất hôm 28/3. Tuy nhiên, họ hiện đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị cứu hộ chuyên dụng nghiêm trọng.

Cảnh đổ nát do động đất ở Myanmar. Ảnh: UNICEF Myanmar

“Có rất nhiều người vẫn mắc kẹt bên dưới những đống đổ nát. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống họ, dù triển vọng không mấy sáng sủa… Chính quyền quân sự Myanmar cũng cử người tới những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, nhưng không giúp được nhiều”, anh Wai Phyo nói.

Phóng viên Tony Cheng của Al Jazeera có mặt tại Mandalay cho biết, các hoạt động cứu hộ diễn ra ở thành phố lớn thứ Myanmar này “đang dần chuyển sang thu thập thi thể, trong khi hy vọng giải cứu những người còn sống đang cạn dần”.

“Tôi vừa trao đổi với người chỉ huy cứu hỏa đang chỉ đạo chiến dịch cứu hộ ở Mandalay về số liệu 1.000 người thiệt mạng khắp Myanmar. Ông ấy thống kê có hơn 1.000 thi thể chỉ tính riêng ở thành phố này. Điều đó có nghĩa, số nạn nhân tử vong sẽ tiếp tục tăng mạnh”, phóng viên Cheng cho hay.

Theo thông tin mới nhất do chính quyền quân sự Myanmar công bố hôm 29/3, số trường hợp thiệt mạng do động đất ở nước này đã lên tới 1.644 người, số nạn nhân bị thương là gần 2.400 người. Do tình trạng gián đoạn liên lạc ở nhiều khu vực, nên số liệu thương vong sẽ cần một khoảng thời gian để ghi nhận chính xác.