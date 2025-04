The Global City sẵn sàng chờ đón loạt cột mốc tăng trưởng mạnh

Sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, dự án The Global City đã dần định hình vị thế của một trung tâm mới mang đậm dấu ấn quốc tế tại TP.HCM với quy hoạch bài bản và năng lực vượt trội từ nhà phát triển Masterise Homes.

The Global City hiện thực hóa trung tâm mới của TP.HCM, mang đến lợi thế đầu tư, kinh doanh mạnh mẽ

Hạ tầng bứt phá mạnh mẽ, hệ tiện ích đẳng cấp đang dần hình thành, dự án The Global City hiện thực hóa không gian sống hiện đại với phong cách sống thành thị chuẩn quốc tế cho cộng đồng cư dân. Đặc biệt, những công trình tiện ích liên tiếp xác lập những kỷ lục mới, góp phần khẳng định vị thế của The Global City trên hành trình trở thành khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á. Có thể kể đến: kênh đào nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á; City Park - tổ hợp thể thao, giải trí lớn bậc nhất TP.HCM với đường đua go-kart; và Vịnh Tình yêu cùng cầu Ánh Trăng - điểm nhấn biểu tượng lãng mạn giữa lòng đô thị.

Nhờ sức hút này, The Global City đã nhanh chóng trở thành điểm đến tầm cỡ, là trung tâm của sự kiện - lễ hội quy mô, riêng trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 3,2 triệu lượt người đến đây. Sự sôi động của chuỗi lễ hội đã bổ trợ tối đa cho các hoạt động kinh doanh ở khu nhà phố thương mại Soho, kéo theo nhịp kinh doanh sôi nổi của các nhãn hàng, tính đến nay đã có hơn 100 thương hiệu từ F&B, showroom, thời trang, giáo dục... đang vận hành, kinh doanh tại Soho.

Mới đây nhất, The Global City vừa ký kết hợp tác cùng SpaceSpeakers Label - đơn vị sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Dự kiến SpaceSpeakers Label sẽ đặt trụ sở tại The Global City trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống khác biệt và khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng cư dân.

The Global City ký kết hợp tác cùng SpaceSpeakers Label, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống khác biệt và khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng cư dân

Dấu ấn Trung tâm mới chưa dừng lại, bởi các tiện ích đã hoàn thiện chỉ mới là một phần trong kế hoạch. Hiện nay, Masterise Homes đang đẩy mạnh triển khai trường học quốc tế hàng đầu Anh Quốc, trung tâm thương mại quy mô 123,000 m2 lớn bậc nhất Việt Nam…

Những công trình hạ tầng chuẩn bị “về đích” và những tiện ích đẳng cấp quốc tế đang dần hình thành thúc đẩy giá trị tăng trưởng bền vững cho The Global City

Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm kết nối trực tiếp với khu đô thị đang được đầu tư, mở rộng. Cụ thể, đường Liên Phường - tuyến đường huyết mạch của khu đông TP.HCM đang thi công nối khu vực An Phú và Thảo Điền đến The Global City, nút giao thông An Phú hiện đang gấp rút mở rộng giảm tải cho đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Đỗ Xuân Hợp dự kiến mở rộng trong năm nay, hay tuyến đường dẫn từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở thẳng vào The Global City… Sự phát triển đồng bộ này giúp kết nối trở nên thuận tiện hơn, củng cố thêm vị trí trung tâm mới.

Cú hích lớn nhất phải kể việc vừa qua, Trung Ương dự kiến sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM. Như vậy, trên bản đồ tổng thể, Thủ Đức chính là trung tâm mới. Trong đó, The Global City đã “đi trước một bước” với định vị trung tâm mới sẽ là lõi trung tâm của trung tâm.

Sắp ra mắt phân khu cao tầng hạng sang ngay tại tâm điểm

Nổi bật tại trái tim của trung tâm mới, ngay từ khi chưa ra mắt, phân khu này đã nằm trong “tầm ngắm” của giới đầu tư. Kết hợp yếu tố vị trí cùng thời cơ “vàng”, nắm bắt đúng thời điểm hạ tầng bứt phá mạnh mẽ, chiến lược quy hoạch bài bản, chính sách vĩ mô hậu thuẫn, Masterise Homes đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của phân khu cao tầng tại vị trí tâm điểm The Global City với tên gọi Lumière Midtown.

Masterise Homes hé lộ hình ảnh đầu tiên của phân khu cao tầng mới Lumière Midtown tại vị trí tâm điểm The Global City. Ảnh phối cảnh dự án

Lumière Midtown được xem là không gian sống đắt giá khi có “tất cả trong một”, đáp ứng được nhu cầu về sự tiện nghi khi nằm ngay trục đường Liên Phường, kết nối thuận tiện đến mọi nơi; đáp ứng nhu cầu an cư lẫn trải nghiệm sống phong phú khi thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của The Global City chỉ trong vài bước chân và phong cách sống đẳng cấp đã được Masterise Homes minh chứng qua các dự án mang thương hiệu Lumière trước đây đã tạo dấu ấn vang dội trên thị trường, điển hình là Lumière Riverside tại khu vực Thảo Điền.

Không chỉ mang đến không gian an cư đẳng cấp, Lumière Midtown sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, bứt phá rõ nét trong tương lai gần. Trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang triển khai mạnh mẽ và “về đích” như đường Liên Phường, nút giao An Phú, đường nối cao tốc Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành… cùng không gian đô thị TP.HCM dự kiến mở rộng và định hình những trung tâm phát triển mới, Lumière Midtown minh chứng đây là một tài sản có tiềm năng tăng giá trị của giới đầu tư trong phân khúc căn hộ hạng sang tại TP.HCM ở thời điểm này.

Tiếp nối những dấu ấn thành công và bảo chứng thương hiệu từ Masterise Homes, Lumière Midtown thừa hưởng cam kết vững chắc về chất lượng quốc tế. Quy tụ toàn bộ những giá trị đẳng cấp, Lumière Midtown xứng tầm phân khu cao tầng biểu tượng tại tâm điểm The Global City, nơi an cư của cộng đồng cư dân tinh anh trong tương lai, mang đến giá trị gia tăng bền vững cho giới đầu tư nhạy bén.

Cao Hoàng