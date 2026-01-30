Quy hoạch tiện ích đa tầng - “xếp lớp” không gian sống và giao thương thông minh

Nhìn từ tổng thể mặt bằng, dự án Lumira Ville được tổ chức theo cấu trúc đa tầng công năng, trong đó mỗi lớp không gian đảm nhiệm một vai trò rõ ràng nhưng không tách biệt, mà liên kết chặt chẽ theo chiều ngang lẫn chiều sâu trải nghiệm.

Lớp giao thương - trục động mạch thương mại toàn khu: Bao quanh và xuyên suốt dự án là các trục đường lớn: đường Bùi Viện 50,5m, đường Bạch Đằng - Vành đai 2 (68m), Liên Phường 30m… tạo nên một mạng lưới giao thông mở, kết nối trực tiếp với dòng lưu thông khu vực và quốc tế. Trên các trục này, hệ nhà phố thương mại được bố trí liên hoàn, hình thành vành đai giao thương sôi động, đón dòng khách, dòng tiền và dòng hàng hóa liên tục.

Điểm đáng giá nằm ở chỗ, không gian thương mại được phân bổ đều toàn khu thay vì dồn vào một “phố buôn”. Theo tinh thần buôn có bạn - bán có phường, các dãy cửa hàng liền kề tự tạo nên cụm giao thương sầm uất, giúp mọi nhà phố đều có khả năng kinh doanh hiệu quả.

Lớp kết nối - các tuyến phố trải nghiệm và thương mại mềm: Ẩn sau các trục đường lớn là hệ tuyến phố thương mại chủ đề: Gallery Way, Silk Road, Kaze Street, Jade Lane, Clover Path… Đây là lớp không gian trung gian, nơi giao thương diễn ra theo nhịp đi bộ, trải nghiệm, phù hợp với các mô hình kinh doanh dịch vụ, cà phê, showroom, sáng

Vỉa hè phía trước sâu tới 7m, kết hợp mặt tiền phổ biến 5m, tạo ra khoảng không gian khoảng 35m² cho hoạt động kinh doanh. Ảnh phối cảnh

Chính lớp “thương mại mềm” này giúp Lumira Ville giữ được sự sôi động nhưng không ồn ào, tạo dòng chảy khách tự nhiên, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh doanh bền vững.

Lớp an cư - lõi sống xanh và tiện ích nghỉ dưỡng: Ở trung tâm dự án là lõi tiện ích xanh với công viên, vườn chủ đề, khu sinh hoạt cộng đồng, thể thao, giáo dục… được bố trí đan cài giữa các cụm nhà ở. Cách tổ chức này giúp cư dân chỉ vài bước chân là chạm tới tiện ích, trong khi vẫn tách khỏi áp lực giao thông và thương mại.

Ba lớp không gian - động / bán động / tĩnh - không xung đột mà bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một đô thị vận hành thông minh, linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày.

Tiện ích xen kẽ - hình thành đô thị “2 trong 1” hiếm hoi cho cả ở và kinh doanh

Nếu cấu trúc đa tầng là “khung xương”, thì hệ tiện ích xen kẽ chính là “mạch sống” làm nên bản sắc Lumira Ville - một đô thị 2 trong 1 hiếm hoi, nơi cùng một nhà phố có thể khai thác tối đa cả hai công năng.

Khác với các khu đô thị truyền thống thường tách rời khu ở và khu kinh doanh, Lumira Ville đưa tiện ích sống len vào từng cụm nhà phố: công viên Royal Flora, Windy Zone, Shin Heal Garden, Little Jungle, Big Fish, Pet Yard, Chill Garden… Mỗi khu tiện ích mang một sắc thái khác nhau, từ thư thái, chăm sóc sức khỏe đến năng động, sáng tạo, thân thiện với gia đình và thú cưng.

Sân sau liên kết với vườn dạo bộ thành khu vườn 18m2. Ảnh phối cảnh

Sự phân bổ trải đều này giúp cư dân, dù ở khu nào, cũng được hưởng lợi từ hệ tiện ích chung, đồng thời tạo nên dòng người nội khu liên tục, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh nhà phố.

Dự án Lumira Ville không chỉ dừng lại ở công viên và sân thể thao truyền thống. Dự án tích hợp các tiện ích đúng “gu” sống đương đại: đường chạy bộ dài 1km, sân pickleball, khu sáng tạo, không gian cộng đồng mở, thư viện - đọc sách, khu vui chơi trẻ em theo chủ đề, quảng trường sự kiện…

Đây là những tiện ích vừa phục vụ cư dân, vừa tạo lý do để khách bên ngoài ghé thăm, giúp hoạt động thương mại không phụ thuộc vào một nhóm khách cố định mà liên tục được làm mới.

Với cấu trúc này, nhà phố Lumira Ville trở thành không gian sống đa lớp: tầng dưới kinh doanh, các tầng trên an cư yên tĩnh, kết nối trực tiếp với công viên, tiện ích, trường học, không gian cộng đồng.

80% sản phẩm 2 mặt tiền, mỗi mặt đều bố trí ban công tách đôi công năng ở - kinh doanh, tiện ích xen kẽ và trải đều mọi nơi. Ảnh phối cảnh

Cư dân tương lai có thể kinh doanh đón nhịp giao thương toàn cầu nhờ vị trí và trục kết nối, nhưng khi trở về nhà vẫn tận hưởng trọn vẹn đời sống nội khu - xanh, đủ tiện ích, đủ riêng tư.

Lumira Ville không chọn cách phát triển đơn lẻ “đô thị thương mại” hay “đô thị nghỉ dưỡng”, mà dung hòa hai yếu tố trong một cấu trúc quy hoạch thông minh

Chính sự cân bằng này đã định hình dự ánLumira Ville trở thành đô thị 2 trong 1 hiếm hoi: sôi nổi nhưng không tách rời tiện ích sống, hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm, kinh doanh mạnh mẽ nhưng an cư vẫn đủ đầy - một mô hình đô thị giao thương đáng giá trong bối cảnh xu hướng sống mới đang định hình lại các thành phố tương lai.

Bích Đào