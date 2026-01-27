Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án chiến lược giai đoạn 2026-2035, Thành phố dự kiến hình thành 5 khu đô thị mới quy mô lớn, tổng diện tích khoảng 49.700 ha với tổng mức đầu tư khoảng 4 triệu tỷ đồng.

Khu đô thị thứ nhất nằm hai bên Vành đai 4 (phía nam), có quy mô 10.000ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng. Khu đô thị này có đất ở chiếm khoảng 55%, phần còn lại dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Cơ cấu nhà ở được tổ chức với 80% là nhà thấp tầng (3-5 tầng) và 20% là chung cư cao từ 21 - 30 tầng.

Khu đô thị thứ hai nằm hai bên Vành đai 4 (phía tây), cũng có diện tích khoảng 10.000ha và tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu tỷ đồng. So với phía nam, dự án này có tỷ lệ nhà ở cao tầng cao hơn, chiếm khoảng 40%, phần còn lại là nhà ở thấp tầng.

Một góc khu vực Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Khu đô thị thứ ba được quy hoạch tại phía Bắc Hà Nội (Mê Linh – Đông Anh), với quy mô khoảng 9.000ha và tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ giữa nhà ở cao tầng và thấp tầng tại đây tương tự khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía Tây).

Tiếp đó là khu đô thị phía Đông (Gia Lâm), có quy mô khoảng 8.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Khu đô thị cũng được tổ chức theo tỷ lệ 40% nhà ở cao tầng và 60% nhà ở thấp tầng.

Cuối cùng là khu đô thị phía Tây (Hòa Lạc), có quy mô nhỏ nhất trong số 5 dự án với diện tích khoảng 4.700ha và tổng mức đầu tư khoảng 470.000 tỷ đồng. Cơ cấu nhà ở tại đây cũng theo tỷ lệ 40% cao tầng và 60% thấp tầng.

Chi tiết các khu đô thị mới trong danh mục dự án chiến lược của Hà Nội giai đoạn 2026-2035: