Theo Mirror, La Chí Tường tiết lộ anh mắc chứng trầm cảm cười. Đây là căn bệnh khiến bệnh nhân che giấu cảm xúc tiêu cực, sự đau khổ hoặc tuyệt vọng bên trong bằng vẻ ngoài luôn vui vẻ, lạc quan.

Diễn viên La Chí Tường tiết lộ mắc trầm cảm cười, đã lập di chúc.

Tài tử phát hiện mắc căn bệnh này vào năm ngoái trong 1 lần khám sức khỏe. Nguyên nhân là do anh trải qua quãng thời gian bế tắc với nhiều sự việc như: Vướng scandal khiến công chúng quay lưng, mẹ lâm bệnh nặng, mất tài sản lớn do bị lừa đảo...

La Chí Tường cũng tiết lộ đã lập di chúc từ cách đây 2 năm để đề phòng bất trắc với bản thân. "Tôi không biết khi nào công tắc của mình sẽ đột ngột bị tắt", anh nói. Hiện tài tử cố gắng sống lạc quan, quan niệm làm nghề an phận và học cách buông bỏ.

Tháng 4/2020, La Chí Tường vướng ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp. Bạn gái quen lâu năm - Chu Dương Thanh - tuyên bố chia tay và tố anh đểu cáng, có đời tư thác loạn. Vụ scandal khiến anh bị gạch tên khỏi loạt chương trình, dự án phim trong showbiz. Nam nghệ sĩ phải bồi thường thiệt hại cho các đối tác quảng cáo 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 330 tỷ đồng).

Tài tử tụt dốc danh tiếng sau ồn ào đời tư.

Tổng cục Phát thanh, truyền hình cũng ra quyết định cấm sóng La Chí Tường, xếp anh vào danh sách "Nghệ sĩ có vấn đề về đời tư".

Vài năm qua, tài tử nỗ lực trở lại nhưng không được đón nhận. Có thời điểm La Chí Tường phải biểu diễn ở hội chợ, hộp đêm vì lệnh "cấm sóng" vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn.

La Chí Tường sinh năm 1979, là sao nam nổi tiếng hàng đầu của Đài Loan suốt nhiều năm qua. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn là người mẫu, ca sĩ, MC nổi tiếng và được mệnh danh là vua nhảy của châu Á – Asia’s dancing king.

Những bộ phim được yêu thích của La Chí Tường có thể kể đến Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Mỹ nhân ngư, Tây du hàng ma thiên… Trong đó, nhân vật Lương Sơn Bá do anh thủ vai được xem là hình tượng kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Clip La Chí Tường biểu diễn trong show gần đây

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu