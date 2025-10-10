Chạy xe ôm mưu sinh

Diễn viên Lương Vĩ xác nhận với phóng viên VietNamNet đã làm tài xế công nghệ từ tháng 7 đến nay. Do không có show diễn, áp lực mưu sinh lớn, anh buộc phải tìm công việc khác.

Hàng ngày, anh dậy từ 6-7h đi làm, đôi lúc là 10-11h nếu hôm trước chạy khuya. Anh chạy xe từ 8-12 tiếng, thu nhập khoảng 200-500 nghìn đồng.

"Công việc vui, tự do nhưng cũng rất mệt. Nhiều hôm chạy cả tiếng dưới nắng gắt chỉ kiếm được 30-40 ngàn", diễn viên trẻ kể.

Lương Vĩ nhận chở khách bất kể nắng mưa, thậm chí mưa to càng chăm chạy vì giá cước cao; chỉ về nhà khi thấy sức khỏe không đảm bảo. Vài lần chạy xe dưới mưa, anh thấy cơ mặt cứng lại, sợ đột quỵ đành tắt ứng dụng rồi về nghỉ ngơi.

Ba tháng làm tài xế công nghệ cho Lương Vĩ nhiều kỷ niệm vui, buồn. "Có chạy xe ôm mới thêm thương và hiểu cho các bác tài", anh mở đầu câu chuyện.

Diễn viên Lương Vĩ. Ảnh: FBNV

Tối đó, anh chở một người đàn ông trung niên. Suốt quãng đường, người này liên tục khoe giàu, chê bai và dạy đời, anh dạ thưa cho qua chuyện.

Khi biết Lương Vĩ ngoài chạy xe còn đi hát cải lương, người này nói "có đi hát, chạy xe cả đời cũng không bằng con tao" khiến anh chạnh lòng.

10X cũng dần quen cảm giác bị các nhân viên phục vụ, bảo vệ chỉ trỏ, tỏ thái độ mỗi lúc không cho vào quán hoặc yêu cầu rời khỏi khu vực không được đậu xe.

"Ban đầu, tôi chọn chạy xe công nghệ vì thích cảm giác tự do, gặp gỡ, tiếp xúc bà con. Tuy nhiên, những cư xử đó cho tôi cảm giác người chạy xe công nghệ bị đánh giá thấp, coi thường", anh nói.

Bên cạnh những trải nghiệm buồn, Lương Vĩ cũng nhớ nhiều những chuyến xe chở khách tử tế, các em học sinh ngoan, lễ phép; những cụ già không biết sử dụng điện thoại, đứng chơ vơ tìm sự giúp đỡ bên đường.

Lương Vĩ hát trích đoạn vở "Máu nhuộm sân chùa" tại chương trình "Học viện cải lương"

Dù không dư dả, anh luôn sẵn lòng chở người già, người khuyết tật miễn phí.

Ngoài ra, ngày trước Lương Vĩ thường quay clip hát hoặc vlog nhật ký, nhờ màu áo tài xế công nghệ mà được khán giả quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.

Hoàn cảnh gia đình sau khi NSƯT Chiêu Hùng qua đời

Lương Vĩ tên đầy đủ là Nguyễn Lương Vĩ, sinh năm 2000, tốt nghiệp khóa 18 Khoa Kịch hát dân tộc hệ Cao đẳng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Anh là con trai của cố NSƯT Chiêu Hùng - cùng với Ngân Tuấn, Khánh Tuấn, Trọng Nghĩa và Chí Linh là "Ngũ hổ tướng" lừng danh của sân khấu cải lương tuồng cổ một thuở.

Năm 2020, Chiêu Hùng qua đời sau thời gian hôn mê do nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi, để lại vợ góa, con côi.

Cha mất, Lương Vĩ càng quyết tâm nối nghiệp cải lương. Năm 2023, anh đoạt giải Nhất Ngôi sao miệt vườn; năm 2024 tiếp tục giành ngôi Á quân Học viện cải lương.

10X thường chia sẻ niềm vui trước bàn thờ cha. Ảnh: FBNV

Anh từng tham gia sản phẩm của các đồng nghiệp như: MV tân cổ Chờ một người đi - 400 nghìn lượt xem, MV tân cổ Bên cầu dệt lụa - 200 nghìn lượt xem... nhưng chưa có sản phẩm riêng.

Nghệ sĩ Ngân Tuấn nhận xét Lương Vĩ có sắc vóc, sáng sân khấu, là kép đẹp trong tương lai đồng thời có giọng ca truyền cảm. Ông tin ai xem anh diễn đều sẽ nhớ cố NSƯT Chiêu Hùng.

Hiện tại, Lương Vĩ đang sống cùng mẹ, dì ruột và chị gái ở phường Chánh Hưng, TPHCM. Anh và người chị gái làm việc ở sân bay là nguồn kinh tế chính của gia đình.

10X không ngại chạy xe ôm, bán bánh bao kiếm tiền lo cho mẹ già. Anh nhớ lời cha dạy "cứ sống đàng hoàng thì luôn ngẩng cao đầu".

Tổng thu nhập của chị em Lương Vĩ chỉ đủ chi tiêu cơ bản trong nhà, không dư dả; nếu có khoản nào phát sinh cũng không dễ xoay xở.

Phóng viên thuyết phục hồi lâu, Lương Vĩ mới ngại ngần tiết lộ nỗi lo khi nhà thuộc diện bị giải tỏa. Không chỉ sắp phải rời ngôi nhà thân thuộc, gia đình 4 người càng thêm khó khăn và chưa chắc chắn sẽ ở đâu trong thời gian tới.

"Có thể chúng tôi sẽ thuê nhà hoặc tùy tình hình", anh nói.

Biết hoàn cảnh của Lương Vĩ, nhiều khán giả thương, thỉnh thoảng gửi chút tiền. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng hứa cho Lương Vĩ gia nhập Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

"Tôi thực sự trân trọng cơ hội này. Gia nhập đoàn Huỳnh Long - nơi ba tôi từng tỏa sáng - là một vinh dự lớn", anh chia sẻ.

Diễn viên nói thêm: "Cuộc sống cũng nhiều áp lực nhưng tính tôi lạc quan, vui vẻ, vẫn ấp ủ ước mơ có sản phẩm riêng đầu tiên trong sự nghiệp.