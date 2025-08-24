Tiêu Minh Phụng sinh năm 1997, học ngành du lịch và làm hướng dẫn viên 1 thời gian trước khi đến với nghệ thuật.

Anh trưởng thành từ lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí, hoạt động ở vai trò diễn viên, MC. Anh từng tham gia Cười xuyên Việt 2023, gây ấn tượng với khả năng ca vọng cổ dài hơi.

Dịp Tết 2024, anh góp mặt trong phim điện ảnh Sáng đèn (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường).

Nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng.

Anh hiện hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc nhờ thành công tại cuộc thi Rap Việt. Sau cuộc thi, Tiêu Minh Phụng được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thích. Vốn xuất thân là diễn viên, việc bước qua lĩnh vực rap và bất ngờ được đón nhận khiến anh hạnh phúc.

Nghệ sĩ thấy may mắn vì mới vào nghề được sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có nghệ sĩ Lê Giang. Nữ nghệ sĩ là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng và đưa anh đến học tại sân khấu kịch của NSƯT Minh Nhí.

Sau này, anh tham gia diễn tại sân khấu, cũng như tham gia các vở tấu hài cùng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt...

10 năm vào TPHCM lập nghiệp, Tiêu Minh Phụng trải qua nhiều công việc như phát tờ rơi, chạy xe ôm, phục vụ quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, làm MC tiệc cưới, diễn hội chợ…

Anh trải qua nhiều khó khăn trước khi bén duyên nghệ thuật.

Vốn đam mê nghệ thuật, Tiêu Minh Phụng bắt đầu từ những vai rất nhỏ như quần chúng không thoại, vai quân sĩ, dần từng bước tạo ấn tượng ở các dạng nhân vật cá tính, hài hước.

Nghệ sĩ biết ơn những khó khăn mình đã trải qua. Chính những tháng ngày chông chênh giúp anh sống tự lập, mạnh mẽ trong cuộc sống và dặn lòng cố gắng hơn nữa trong nghề.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề. Những lúc nghệ thuật không đủ nuôi sống mình, tôi đi làm thêm những việc khác để tiếp tục đeo bám nghề. Quan trọng nhất là chiến thắng bản thân”, anh nói với VietNamNet.

Đến nay, Tiêu Minh Phụng theo nghệ thuật được 9 năm. Nam nghệ sĩ thừa nhận chỉ đến năm ngoái, anh mới thực sự ổn về kinh tế, tần suất show diễn để có thể làm nghề lâu dài.

Tiêu Minh Phụng sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ bỏ đi, còn cha làm việc xa. Anh sớm tự lập từ nhỏ, 1 mình chăm sóc em trai.

Hiện Tiêu Minh Phụng chỉ mong mỗi tháng đủ tiền đóng trọ. Dẫu chưa dư dả, anh mừng vì công việc dần ổn định, có thể tích góp và mua vài món đồ mình yêu thích.

Vốn ồn ào, hoạt náo trên sân khấu nhưng ngoài đời nghệ sĩ lại là người hướng nội. Rời sân khấu, anh về nhà, thích ở 1 mình.

Tiêu Minh Phụng vừa ra mắt MV Vết chân hằn trên lửa - dự án cộng đồng ca ngợi Công an Nhân dân Việt Nam và những người chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Gần 30 nghệ sĩ Nam, Bắc cùng nam nghệ sĩ hòa giọng ca vào MV này.

Tiêu Minh Phụng mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để làm mới cải lương và đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trước đó, anh từng được biểu diễn trong concert Tự hào là người Việt Nam tại sân Mỹ Đình, quy mô hơn 30 nghìn khán giả.

Khoảnh khắc được đứng trên sân khấu biểu diễn, anh tự hào, xúc động vì hòa mình vào không khí hào hùng trong những ngày kỷ niệm trọng đại của cả nước.

Nam nghệ sĩ hiện ấp ủ 1 dự án mới và đã đổ toàn bộ tiền tích góp bấy lâu, cộng thêm vay nợ để làm sản phẩm.

“Tôi yêu quê hương mình, từ nhỏ được nuôi dưỡng bằng những câu hò, điệu lý… Tôi lớn lên bằng giá trị văn hóa quê hương nên đó chính là chất liệu sáng tạo, là sắc màu văn hóa để theo đuổi”, anh trải lòng.

MV "Vết chân hằn trên lửa" của Tiêu Minh Phụng

Ảnh, clip: NVCC