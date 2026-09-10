Cú 'crop' gây bão giữa Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà

Ngày 9/9, mạng xã hội Việt Nam xôn xao trước loạt ảnh Lưu Diệc Phi đăng tải từ một sự kiện trang sức và thời trang xa xỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong khung hình gốc chụp cùng CEO thương hiệu, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt, nhưng ở phiên bản Lưu Diệc Phi công khai, nữ ca sĩ Việt biến mất hoàn toàn.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã chủ động đăng ảnh đầy đủ cả ba người kèm lời khen dành cho đồng nghiệp Trung Quốc, khiến hành động cắt ảnh của phía Lưu Diệc Phi càng bị soi chiếu dưới góc độ thiếu thiện chí.

Hồ Ngọc Hà chụp hình cùng Lưu Diệc Phi.

Làn sóng chỉ trích lan nhanh trên các nền tảng, buộc Lưu Diệc Phi phải gỡ bỏ luôn bức ảnh chụp cùng CEO 1 thương hiệu trang sức và thời trang xa xỉ. Hồ Ngọc Hà sau đó cũng lên tiếng về sự việc, song giữ thái độ nhẹ nhàng, không đẩy căng thẳng đi xa.

Nhiều khán giả cho rằng đây không phải lần đầu một minh tinh hạng A "biến mất" khỏi ảnh chung một cách khó hiểu và câu chuyện gợi nhắc ngay đến một vụ việc từng gây bão ở làng giải trí quốc tế cách đây chưa lâu: Rosé của BlackPink bị một tạp chí thời trang Anh cắt khỏi ảnh nhóm tại Paris Fashion Week.

Không chỉ là chuyện của sao châu Á

Tháng 10/2025, tại show diễn Saint Laurent trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Rosé ngồi hàng ghế đầu cùng Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX. Rosé khi đó đang là đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Tuy nhiên khi Elle đăng ảnh nhóm 4 sao lên mạng xã hội, chỉ 3 gương mặt phương Tây xuất hiện, Rosé bị cắt hoàn toàn khỏi khung hình.

Rosé bị cắt hình ảnh khỏi bài post (ảnh trái) của ELLE UK và tấm hình gốc (ảnh phải)

Cộng đồng người hâm mộ BlackPink phản ứng dữ dội, nhiều tài khoản cáo buộc tòa soạn phân biệt chủng tộc và xem nhẹ nghệ sĩ châu Á, dù Rosé mới là gương mặt đại diện chính thức của nhãn hàng tổ chức show. Áp lực dư luận lớn đến mức Elle phải gỡ bài, đăng lời xin lỗi công khai, giải thích lý do liên quan đến bố cục khung ảnh, đồng thời đăng bổ sung loạt ảnh riêng của Rosé để xoa dịu. Cùng thời điểm, Charli XCX cũng bị chỉ trích khi một bức ảnh cô đăng tải có chi tiết gương mặt Rosé bị làm mờ.

Hiện tượng "biến mất" khỏi ảnh nhóm không phải đặc quyền của showbiz Á Đông. Rapper Diddy từng nhiều lần bị cư dân mạng phát hiện cắt Kendall Jenner và Kylie Jenner khỏi các bức ảnh đăng trên Instagram, tạo thành trào lưu chế ảnh mang tên DiddyCrop kéo dài suốt nhiều năm. Diddy giải thích đó là lỗi của người chỉnh ảnh, song công chúng phần lớn không tin vào lời giải thích này.

Bài học ứng xử cho ê-kíp quản lý hình ảnh

Với nhiều nghệ sĩ và ê-kíp quản lý, trang cá nhân được xem là không gian riêng, nơi họ có toàn quyền chọn ai xuất hiện để phù hợp với hình ảnh thương hiệu đang xây dựng. Logic vận hành phía sau phần lớn các cú "crop" là điều giới truyền thông quốc tế gọi là protagonist mindset - tư duy đặt nghệ sĩ mình đại diện làm nhân vật trung tâm trong mọi khung hình, hạn chế tối đa những gương mặt không phục vụ trực tiếp cho câu chuyện cá nhân.

Lưu Diệc Phi lộng lẫy như nữ hoàng tại một sự kiện của trang sức và thời trang xa xỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Vấn đề nảy sinh khi logic thương mại này va chạm với nghi thức lịch sự tại các sự kiện có tính chất công khai, nơi tất cả người xuất hiện trong khung hình đều được xem là khách mời ngang hàng. Việc chỉ một gương mặt bị loại bỏ dễ bị công chúng suy luận vị thế: ai quan trọng, ai không đáng được nhắc tên.

Trong văn hóa Á Đông, nơi thể diện và quan hệ đồng nghiệp được coi trọng, phản ứng của công chúng với những cú cắt ảnh thường gay gắt và kéo dài hơn so với phương Tây, nơi các vụ việc tương tự nhiều khi chỉ dừng ở mức trở thành trò đùa trên mạng.

Không có quy tắc bắt buộc nghệ sĩ phải đăng đầy đủ mọi người có mặt trong một bức ảnh. Quyền kiểm soát nội dung trên trang cá nhân là điều được thừa nhận rộng rãi. Nhưng tại các sự kiện thương hiệu, thảm đỏ hay hoạt động ngoại giao, nơi mỗi hình ảnh được xem như tư liệu chính thức, việc âm thầm loại bỏ một đồng nghiệp khỏi khung hình chung tiềm ẩn rủi ro truyền thông không nhỏ, nhất là khi đối phương đã công khai thiện chí từ trước.

Từ vụ Lưu Diệc Phi - Hồ Ngọc Hà đến câu chuyện của Rosé, điểm chung là các ê-kíp quản lý ngày càng phải cân nhắc kỹ hơn giữa mong muốn giữ khung hình "sạch" cho hình ảnh cá nhân và nguy cơ bị diễn giải là thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Cách xử lý khủng hoảng của Elle (Anh) - gỡ bài, xin lỗi, giải thích rõ ràng và bổ sung nội dung cho người bị ảnh hưởng - cũng là bài học tham khảo cho những trường hợp tương tự.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu