Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi là 2 trong số những nghệ sĩ khách mời tại sự kiện của 1 thương hiệu trang sức và thời trang xa xỉ vừa diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Dàn sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ như Lưu Gia Linh, Thái Y Lâm, Ngô Lỗi… cũng tham dự.

Bức ảnh Hồ Ngọc Hà chụp cùng Lưu Diệc Phi và CEO của thương hiệu (giữa). Minh tinh Trung Quốc cũng đăng ảnh này và cắt Hà Hồ ra khỏi khung hình.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ đây là lần thứ 2 cô gặp lại Lưu Diệc Phi - đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Cả 2 chào hỏi, chụp ảnh kỷ niệm trước giờ diễn ra sự kiện.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi và CEO của thương hiệu ở vị trí đầu tiên, bên cạnh các ảnh cá nhân hay khoảnh khắc sánh đôi cùng ông xã - diễn viên Kim Lý. Bài viết thu hút gần 60 nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Tối 8/9, diễn viên Lưu Diệc Phi đăng loạt ảnh sự kiện. Đáng chú ý, với tấm ảnh vốn chụp 3 người, nữ minh tinh đã cắt Hà Hồ ra khỏi khung hình, chỉ giữ lại ảnh mình đứng cạnh vị lãnh đạo.

Vụ việc nhanh chóng dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích Lưu Diệc Phi vì hành động thiếu tinh tế và không tôn trọng Hồ Ngọc Hà. Số khác cho rằng việc chỉnh sửa và đăng tải ảnh của minh tinh Trung Quốc có thể đảm bảo phù hợp với định vị cá nhân, xứng tầm với vị trí của cô.

Một số fan vào trang cá nhân Hồ Ngọc Hà bình luận, khuyên ca sĩ nên xóa hình. Hồ Ngọc Hà cũng đưa ra phản hồi: "Mình để tâm những việc quan trọng, còn chuyện ấy đôi khi cũng bình thường mà, gặp 1-2 lần là biết nhau chứ có thân thiết đâu, đăng làm chi. Còn mình tiếng bé và thích thật thì mình đăng, không sao hết. Vui lên nào".

Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà đeo trang sức chục tỷ đồng dự sự kiện.

Thực tế với các ngôi sao hạng A Trung Quốc, hình ảnh không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn gắn trực tiếp với giá trị thương mại. Việc mỗi lần họ xuất hiện trước công chúng đều được ê-kíp kiểm soát chặt chẽ, từ trang phục, góc máy đến những hình ảnh được phép đăng tải. Những bức ảnh hay video xuất hiện trên mạng xã hội thường phải qua nhiều bước lựa chọn, kiểm duyệt trước khi được chia sẻ đến công chúng.

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với thiết kế satin trắng mang phom dáng gợi cảm, phần cổ khoét sâu và lưng được xử lý với những đường cắt xẻ táo bạo. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng áo choàng cùng tông, kết hợp vòng cổ và hoa tai.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng với mẫu đầm trễ vai tông hồng champagne, được đính kết cầu kỳ.

Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi ở sự kiện tháng 1/2025.

Đây không phải lần đầu Hồ Ngọc Hà có dịp xuất hiện cùng các ngôi sao quốc tế tại những sự kiện thời trang, giải trí ở nước ngoài. Tháng 1/2025, cô tham dự triển lãm tại Thượng Hải, hội ngộ Lưu Diệc Phi, Anne Hathaway và Cinta Laura Kiehl. Trước đó, vào tháng 5/2024, nữ ca sĩ có mặt tại một sự kiện của thương hiệu ở Italy, nơi cô gặp gỡ Thư Kỳ và Mai Davika.

Clip Hồ Ngọc Hà trò chuyện với Lưu Diệc Phi tại sự kiện

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV, tư liệu