Hồ Ngọc Hà mới đây cùng ông xã Kim Lý có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc để tham dự sự kiện triển lãm trang sức của một thương hiệu xa xỉ.

Hà Hồ nổi bật với trang sức trị giá đến 42 tỷ đồng.

Ca sĩ diện thiết kế của nhà mốt Tamara Ralph, kết hợp bộ trang sức có giá trị khoảng 42 tỷ đồng. Lối trang điểm, làm tóc được nữ ca sĩ và ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp cô tạo dấu ấn tại sự kiện.

Ca sĩ tự tin khoe dáng tại sự kiện.

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên Weibo. Một số khán giả Trung Quốc lẫn quốc tế dành lời khen cho cách cô kết hợp trang phục với trang sức, đồng thời nhận xét nữ ca sĩ nổi bật khi xuất hiện giữa "rừng sao" hạng A.

Ca sĩ được ông xã - diễn viên Kim Lý tháp tùng trong mỗi sự kiện ở nước ngoài.

Những năm qua, Hồ Ngọc Hà góp mặt với tư cách “bạn thân thương hiệu” với các nhãn hàng thời trang quốc tế. Cô thường xuyên được mời dự các sự kiện lớn, đồng hành trong những hoạt động quan trọng và được ê-kíp thương hiệu hỗ trợ hình ảnh kỹ lưỡng.

Hồ Ngọc Hà và ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng trong mỗi chuyến công tác.

Hồ Ngọc Hà và ê-kíp có mặt tại Thượng Hải từ trước ngày diễn ra sự kiện. Nữ ca sĩ dành thời gian thử trang phục, điều chỉnh từng chi tiết về trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang sức phù hợp với tổng thể. Các khâu được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hình ảnh của cô chỉn chu khi xuất hiện trước truyền thông quốc tế.

Việc duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, cùng kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu quốc tế giúp Hồ Ngọc Hà tạo được dấu ấn riêng khi xuất hiện ở nước ngoài. Cô cũng nhiều lần được các nhà mốt lựa chọn đồng hành trong những sự kiện quan trọng.

Hà Hồ tranh thủ nghỉ ngơi, dạo phố cùng chồng Kim Lý trong chuyến công tác.

Sau những giờ tập trung cho công việc, Hồ Ngọc Hà tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng bên Kim Lý. Cả hai cùng dạo phố, khám phá Thượng Hải và lưu lại những khoảnh khắc đời thường.

Với nữ ca sĩ, những chuyến công tác nước ngoài không chỉ để làm việc mà còn trở thành khoảng thời gian để vợ chồng cô tận hưởng cuộc sống và hâm nóng tình cảm.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV