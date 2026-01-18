QQ đưa tin, diễn viên Lưu Hiểu Khánh đóng vai chính trong phim ngắn khung hình dọc Tổng tài bá đạo 70 tuổi đã giao gia nghiệp cho người làm nông là tôi phát hành hôm 14/1 vừa qua.

Phim xoay quanh vị nữ chủ tịch 70 tuổi (Lưu Hiểu Khánh) của một gia tộc kinh doanh lớn, vì xúc động trước món quà và sự chân thành của một chàng trai trẻ làm nông (Lộ Trác) mà giao toàn bộ gia nghiệp cho anh.

Quyết định này vấp phải sự phản ứng mãnh liệt từ những nhân vật "tai to mặt lớn" trong gia tộc lẫn phe đối lập ở công ty.

Theo thời gian, chàng trai nông thôn dùng sự thật thà, kiên nhẫn và trí tuệ giản đơn đã thành công cải tổ công ty, đồng thời khiến nữ chủ tịch và những người xung quanh thay đổi.

Tạo hình của Lưu Hiểu Khánh và Lộ Trác trong phim ngắn. Ảnh: QQ

Đóng cặp Lưu Hiểu Khánh là ca sĩ, diễn viên Lộ Trác, tên thật là Lộ Trác Hào, sinh năm 1995 - kém bà 45 tuổi.

Nam idol tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, là thành viên của nhóm nhạc ZERO-G và nổi lên từ show Hãy đi làm nông thôi. Đây cũng là lý do Lộ Trác được mời đóng vai nam chính làm nông trong phim này.

Sau khi phim được phát hành trên các nền tảng, Lưu Hiểu Khánh nhận loạt chỉ trích.

Việc Lưu Hiểu Khánh đóng cặp nam diễn viên kém 45 tuổi gây tranh cãi dữ dội dù chỉ là tuyến tình cảm nhẹ, chủ yếu thiên về đồng hành, chia sẻ.

Trên các diễn đàn như Weibo, Zhihu... ngập tràn bình luận mỉa mai: "Đây là ‘bá tổng’ yêu bà ngoại tôi à? Nam chính có chắc không phải đến đây để chăm sóc bà Lưu không?"; "Bà ngoại mặc váy cưới, cháu trai làm chú rể, tiệc cưới đó có còn phải lì xì mừng tuổi không?"; "Tôi mới xem 1 phút đã 60 lần muốn 'tẩn' Lưu lão bà. Bà đang làm điều sai trái đấy"...

Vài cảnh trong tập 1 phim "Tổng tài bá đạo 70 tuổi đã giao gia nghiệp cho người làm nông là tôi". Ảnh: Chụp màn hình

Kế đến, cộng đồng mạng phản ứng mạnh việc Lưu Hiểu Khánh - một diễn viên gạo cội được mệnh danh "Quốc bảo diễn xuất" lại nhận lời đóng phim ngắn rẻ tiền với kịch bản phi lý.

Một tài khoản bình luận: "Lưu Hiểu Khánh giờ lại phải đóng short-drama sao? Người từng là ‘ánh trăng sáng’ trong tôi mà giờ thành thế này, thật tiếc".

Một bình luận thu hút nhiều lượt thích khác: "Diễn xuất bị đem ra tiêu thụ, danh hiệu chỉ còn là công cụ câu view".

Nhiều top bình luận trên Sohu, HK01, Sina... còn chỉ ra phim ngắn ngập tràn cảnh quảng cáo lộ liễu, chế nhạo Lưu Hiểu Khánh "nhận phim bất chấp vì tiền".

Lưu Hiểu Khánh trong phim ngắn "Phúc tinh từ trên trời rơi xuống". Ảnh: Sohu

Trước Tổng tài bá đạo 70 tuổi đã giao gia nghiệp cho người làm nông là tôi, Lưu Hiểu Khánh từng đóng 2 phim ngắn là Bé con trợ công: Cuộc hôn nhân được cưng chiều ở tuổi 50 và Phúc tinh từ trên trời rơi xuống.

Trong bài phỏng vấn đăng trên Red Star News hồi tháng 7/2025, bà nói việc đóng phim ngắn giúp mình "tìm lại cảm giác đam mê diễn xuất" giống như khi đóng các phim kinh điển trước đây.

Nữ nghệ sĩ gạo cội nhấn mạnh rằng phim ngắn không có nghĩa là kém giá trị mà là "một thể loại có chất lượng cảm xúc riêng" và bà luôn tận hưởng trải nghiệm mới này.

Theo trang MKan, Lưu Hiểu Khánh từng úp mở sẽ tham gia 1 bộ phim ngắn với vai Võ Tắc Thiên - từng là vai kinh điển giúp bà nổi tiếng từ thập niên 1990.

Mi Lê