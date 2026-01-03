LuxuryFan và sứ mệnh làm mới không gian gia đình Việt

Năm 2011, khi quạt trần trang trí cao cấp vẫn còn là khái niệm mới ở Việt Nam, LuxuryFan đã chọn một hướng đi riêng: mang những chiếc quạt trần cao cấp từ thương hiệu Mỹ về giới thiệu tới người tiêu dùng. Không chỉ là vật dụng làm mát, quạt trần được LuxuryFan định vị như một phần của phong cách sống - vừa hữu dụng, vừa làm đẹp không gian.

Từ những căn hộ hiện đại, biệt thự sang trọng cho đến không gian nghỉ dưỡng, quạt trần của LuxuryFan trở thành điểm nhấn trang trí, góp phần gợi nhớ và khơi dậy xu hướng sử dụng quạt trần trong gia đình Việt. Người tiêu dùng dần nhận ra rằng, quạt trần không chỉ gắn với hình ảnh truyền thống mà còn có thể rất “thời thượng”, phù hợp cả với lối sống hiện đại.

Ảnh: LuxuryFan

Quạt trần sải cánh lớn -: Giải pháp làm mát cho nhà máy, và không gian rộng

Năm 2024, LuxuryFan đặc biệt tập trung vào giải pháp quạt trần sải cánh lớn, hướng đến các nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi và các không gian rộng. Quạt sải cánh lớn giúp lưu thông không khí tối ưu, tạo môi trường làm việc thoáng mát, nâng cao hiệu suất lao động, đồng thời giảm đáng kể chi phí điện năng so với giải pháp điều hòa truyền thống.

Theo khảo sát từ các doanh nghiệp, việc lắp đặt quạt trần sải cánh lớn giúp giảm nhiệt độ cảm nhận trong nhà xưởng từ 2 - –4 độ C, đồng thời duy trì luồng khí liên tục, tránh tình trạng không khí tù đọng, giúp nhân viên làm việc thoải mái hơn. Đây là xu hướng được nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam lựa chọn, đặc biệt trong các khu công nghiệp và nhà máy hiện đại.

Ảnh : Kale Fans

Ra mắt thương hiệu Fanxi -- Giải pháp xanh cho không gian hiện đại

Trong những năm gần đây, quạt trần sử dụng động cơ BLDC (Direct CurrentBrushless DC) đã trở thành xu hướng toàn cầu nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nắm bắt xu thế trên thế giới, năm 2025 LuxuryFan tiếp tục giới thiệu dòng quạt trần Mỹ -- Fanxi, với thiết kế tinh xảo, vận hành mượt mà và hiệu suất vượt trội.

Tất cả sản phẩm Fanxi đều ứng dụng công nghệ động cơ BLDC (Brushless DC), loại bỏ ma sát của chổi than, giúp quạt hoạt động ổn định, tiêu hao ít năng lượng, tuổi thọ dài và dễ dàng điều khiển thông minh. Nhờ đó, Fanxi không chỉ mang đến sự tiện nghi cho không gian đẳng cấp mà còn góp phần vào phong cách sống xanh, bền vững.

Ảnh: Fanxi

LuxuryFan đã triển khai trải nghiệm sản phẩm thực tế tại showroom 122 Trần Duy Hưng, Hà Nội, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận khả năng làm mát, vận hành êm ái và thiết kế tinh tế của quạt Fanxi.

Hành trình 1415 năm và cam kết tương lai

Kể từ khi thành lập, LuxuryFan đã đồng hành cùng hàng nghìn gia đình và doanh nghiệp, đưa các thương hiệu quạt trần Mỹ danh tiếng như Hunter, Fanimation, Minka, Fanxi đến tay người tiêu dùng. Với hệ thống showroom tại Hà Nội, TP.HCM Hồ Chí Minh và hơn 200 đại lý trên toàn quốc, LuxuryFan khẳng định vị thế nhà phân phối quạt trần uy tín và chuyên nghiệp hàng đầunhất Việt Nam.

Trong hành trình phát triển 1415 năm, LuxuryFan không chỉ mang đến giải pháp làm mát, mà còn góp phần xây dựng phong cách sống xanh, bền vững, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại, kết hợp thẩm mỹ và công nghệ.

Dự kiến trong những năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ quạt trần trang trí, quạt trần dân dụng tới quạt công nghiệp để tăng cường các giải pháp cho nhà máy, xưởng sản xuất và các công trình xanh, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm sản phẩm Fanxi và các giải pháp quạt trần chính hãng tại Việt Nam:

Website qua website: www.luxuryfan.vn

Lệ Thanh