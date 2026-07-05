Hàng ngày, khi thủy triều rút, hàng chục người ở các xã Giao Ninh, Kim Đông... (Ninh Bình) lại có mặt tại những dải cát mịn trải dài thuộc khu vực bãi bồi Cồn Nổi (xã Kim Đông). Họ cùng nhau săn con don - thứ "lộc trời" ẩn mình dưới lòng cát.

Để bắt được don, ngư cụ duy nhất là một chiếc cào làm bằng sắt hoặc gỗ, có tay cầm bằng tre hoặc gỗ, bên dưới là hàng răng sắt nhọn cách nhau chừng 3-5cm. Phía sau cào gắn một chiếc lưới nhỏ để hứng don, hoặc người cào đeo một chiếc giỏ/lưới ở hông để đựng.

Khi thủy triều rút, nhiều người dân có mặt tại những dải cát mịn trải dài thuộc khu vực bãi bồi Cồn Nổi để cào don.

Dụng cụ duy nhất để bắt con don là chiếc cào.

Đang khom người, tay đưa chiếc cào sắt thoăn thoắt xuống lớp cát, bà Nguyễn Thị Lụa (trú xã Giao Ninh, Ninh Bình) chia sẻ: "Chúng tôi xuất phát từ nhà lúc 4h sáng để qua đây. Khi thủy triều rút thì bắt đầu cào cát bắt don, đến lúc nước lên lại trở về. Mỗi ngày, chúng tôi cào được khoảng 20kg don, trừ chi phí mỗi người bỏ túi hơn 300.000 đồng".

Theo bà Lụa, bà làm nghề cào don từ thuở nhỏ, đến nay đã vài chục năm. Nghề này tuy vất vả nhưng giúp gia đình kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống ngoài công việc đồng áng.

Bà Nguyễn Thị Lụa (trú xã Giao Ninh, Ninh Bình) có hàng chục năm kinh nghiệm bắt don.

Trùm kín mít từ đầu đến chân để che bớt cái nắng, chị Bùi Thị Quỳnh cho hay: "Làm nghề cào don này rất cực, nhất là những ngày nắng nóng. Chúng tôi phải tranh thủ thời gian khi thủy triều chưa lên để cào được càng nhiều càng tốt, kiếm thêm đồng ra đồng vào".

Để bắt được don, người dân phải cào sâu xuống lớp cát, sau đó nhẹ tay nhặt những con don vừa lộ ra. Vì vỏ don rất mỏng, nếu quá tay làm vỡ, don sẽ bị hỏng và không thể sử dụng được nữa.

Người dân chia sẻ, bí quyết của nghề này không đòi hỏi kỹ thuật quá cao siêu, nhưng lại cần sự bền bỉ, nhẫn nại và một "đôi mắt nghề". Để săn được nhiều don, mắt phải tinh, tay phải nhanh và phải biết phán đoán nơi chúng ẩn nấp.

Những con don có kích thước khá nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả con hến.

Con don mang về thu nhập hơn 300.000 đồng/người/ngày.

Đối với nhiều người, con don có thể là một cái tên khá lạ lẫm. Thực tế, don cùng họ với các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như ngao, hến, nhưng kích thước nhỏ hơn, vỏ mỏng, dẹt và có màu vàng nhạt hoặc xanh rêu bám cát.

Dù nhỏ bé, don lại có vị ngọt vô cùng đậm đà, thanh mát. Một bát canh don nấu mồng tơi, rau muống hay bát cháo don nóng hổi trong những ngày hè oi ả chính là món ăn giải nhiệt tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.