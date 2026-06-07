Những ngày đầu tháng 6, khi trời còn tờ mờ, thuỷ triều vừa rút cũng là lúc bãi cát dài ven biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) lộ ra. Từng tốp người lỉnh kỉnh mang theo rổ, xô nhựa và dụng cụ cào nghêu đổ về phía biển.

Người dân xã Hải Châu đổ xô cào nghêu ven biển

Mùa nghêu tự nhiên ở vùng biển này thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch. Để săn được "lộc trời", người dân phải ra bãi từ sáng sớm, khi thủy triều rút, để lộ những doi cát ngầm - nơi nghêu vùi mình dưới lớp cát.

Trên bãi biển mênh mông lúc rạng đông, thấp thoáng không phải những thanh niên trai tráng mà chủ yếu là phụ nữ, người già và cả những đứa trẻ tranh thủ kỳ nghỉ hè theo mẹ đi cào nghêu kiếm thêm thu nhập.

Bà Chính (ngoài cùng bên trái) cùng chị em trong xóm phơi mình nhiều giờ dưới nắng gắt, săn "lộc trời"

Giữa cái nắng oi ả bắt đầu gay gắt của dải đất miền Trung, hình ảnh bà Bùi Thị Chính (78 tuổi, trú xóm Nam Liên, xã Hải Châu) khiến nhiều người chú ý.

Hàng ngày, bà Chính vẫn đều đặn thức dậy từ 4h30, đạp chiếc xe cọc cạch ra bãi biển với bộ dụng cụ mưu sinh đơn sơ cùng vài chiếc túi bóng.

Bà không nhớ nổi mình đã gắn cuộc đời với những con nghêu bao nhiêu năm. Năm người con của ông bà đều đã lập gia đình và ra ở riêng, nhưng cuộc sống ai cũng khó khăn nên hai ông bà vẫn phải nương tựa vào nhau mà sống.

Dụng cụ săn nghêu đơn giản chỉ là cái cào hoặc muỗng

Cào nghêu tự nhiên không hề dễ dàng vì chúng sống rải rác, không tập trung như nghêu nuôi bãi. Suốt từ sáng sớm cho đến hơn 9h, trong tư thế khom lưng liên tục, bà Chính chỉ thu hoạch được vài kg nghêu, bán với giá từ 25.000-30.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ.

Ánh nắng càng về trưa càng như thiêu như đốt. Hơi nóng từ mặt cát bỏng rát phản chiếu, phả thẳng vào mặt. Mồ hôi thấm ướt tấm áo bạc màu, nhưng đôi bàn tay gầy guộc của bà lão 78 tuổi vẫn thoăn thoắt bới tìm từng con nghêu vùi mình dưới lớp cát.

Nghêu được làm sạch bằng nước biển trước khi đem bán

Chị Nguyễn Thu Thủy (41 tuổi), người cùng xóm với bà Chính, cho biết cào nghêu trên bãi cát khô tuy thu được ít hơn nhưng không phải ngâm mình dưới nước quá lâu, phù hợp với người lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu.

Chị Thuỷ cần mẫn cào cát, bới tìm "lộc trời"

Đến khi mặt trời đứng bóng, thủy triều dâng trở lại cũng là lúc buổi cào nghêu kết thúc. Thế nhưng, với bà Chính, một ngày mưu sinh vẫn chưa khép lại. Sau bữa cơm trưa và ít phút nghỉ ngơi, bà lại tiếp tục công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Thành quả sau nhiều giờ khom lưng, phơi mình dưới nắng của bà Chính

Đến 13h, bà lại cùng người chồng đã ngoài 80 tuổi ra cánh đồng muối bỏng rát dưới nắng hè. Hai ông bà cặm cụi làm việc đến tận 18h mới trở về nhà.

Bà Chính tâm sự, ở tuổi này, vợ chồng bà cũng muốn được nghỉ ngơi. Thế nhưng vì cuộc sống còn nhiều lo toan, hai người vẫn phải gắng sức mưu sinh. Với ông bà, mỗi ngày kiếm thêm được vài trăm nghìn đồng từ tiền bán nghêu và làm muối đã là niềm vui lớn.

Nghêu Hải Châu nổi tiếng nhờ môi trường biển tự nhiên mang lại thịt ngọt và đậm đà, dùng để nấu canh

Ai cũng khen nghêu tự nhiên ở vùng biển Hải Châu ngon ngọt, nhưng ít ai biết rằng cái vị ngọt ấy mang đậm cả vị mặn mòi của biển cả và thấm đẫm những giọt mồ hôi của người dân làng chài.