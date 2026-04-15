Dòng khách trở lại mạnh mẽ, xác lập nền tảng khai thác của trung tâm Đà Nẵng

Trong cấu trúc của một thành phố du lịch, yếu tố quyết định sức hấp dẫn của bất động sản không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở khả năng biến vị trí đó thành lưu lượng khách thực và hoạt động tiêu dùng thực. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của Đà Nẵng trong giai đoạn phục hồi hiện nay.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong hai tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ gần 2,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn 16%, trong khi khách nội địa đạt hơn 949.000 lượt.

Trong năm 2025, thành phố đón hơn 48.000 chuyến bay, trong đó có trên 20.200 chuyến bay quốc tế. Du lịch đường biển đón hơn 43.000 lượt khách từ 36 chuyến tàu, các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa, duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Du lịch Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng, tạo lực đẩy cho bất động sản khu vực trung tâm. Ảnh: Shutterstock

Cùng với đó, công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65 - 70%, trong khi khối khách sạn 4 - 5 sao đạt tới khoảng 85%. Tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn từ 3 sao trở lên đạt khoảng 78%. Giá phòng bình quân cũng tăng khoảng 9% so với cùng kỳ, đạt gần 2 triệu đồng/phòng/đêm. Những con số này không chỉ cho thấy ngành du lịch phục hồi, mà còn phản ánh một điều quan trọng hơn: phân khúc dịch vụ cao cấp tại trung tâm thành phố vẫn đang hấp thụ lượng cầu lớn.

Những dữ kiện này cho thấy trung tâm Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là một hệ sinh thái vận hành với lưu lượng khách ổn định và mức chi tiêu cao. Trong một thành phố du lịch, chính yếu tố này tạo ra nền tảng cho việc khai thác bất động sản.

Khi dòng khách tăng, dòng tiền đầu tư có xu hướng tìm về lõi đô thị

Nếu nhìn từ góc độ đầu tư, bất động sản trong các thành phố du lịch thường vận hành theo một logic khá rõ: nơi nào tập trung lưu lượng khách lớn nhất, nơi đó có khả năng tạo ra dòng tiền khai thác ổn định nhất.

Điều này lý giải vì sao các khu vực trung tâm của những đô thị du lịch lớn trên thế giới thường tăng trưởng bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường. Những tài sản nằm trong lõi đô thị không chỉ tăng giá theo thời gian, mà còn có thể tạo ra dòng tiền từ hoạt động lưu trú, dịch vụ và thương mại.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang phản ánh logic tương tự. Giai đoạn trầm lắng sau Covid từ năm 2021 đến 2023, thị trường căn hộ của thành phố bắt đầu phục hồi từ năm 2024 và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong năm 2025.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2025, nguồn cung bất động sản mới tại Đà Nẵng đạt hơn 13.700 sản phẩm. Trong đó, căn hộ chung cư chiếm 76%, đất nền 20% và bất động sản thấp tầng 4%. Savills dự báo giai đoạn 2025- 2027, thị trường có thể bổ sung thêm khoảng 12.300 căn từ 19 dự án.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo này không nằm ở việc nguồn cung tăng, mà ở cấu trúc của nguồn cung. Phần lớn dự án mới được phát triển ở các vị trí tốt hơn, tiêu chuẩn bàn giao cao hơn và có câu chuyện vận hành rõ ràng hơn. Điều này cho thấy dòng tiền đầu tư không còn chảy đều vào mọi sản phẩm, mà tập trung vào những tài sản có khả năng cạnh tranh thực trong đô thị.

Các dự án hạng sang như The Legend Danang được phát triển với những tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và định hướng khai thác rõ ràng. Ảnh phối cảnh: ROX Group

Trong bức tranh bất động sản Đà Nẵng, khu vực sông Hàn - Cầu Rồng được xem là một trong những vị trí có lợi thế đặc biệt. Đây không chỉ là trục biểu tượng của thành phố, mà còn là khu vực gắn trực tiếp với các hoạt động du lịch, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm về đêm của Đà Nẵng.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây là kiểu vị trí thường được gọi là “tài sản có sẵn cầu tự nhiên”. Lưu lượng du khách, mật độ dịch vụ và khả năng kết nối sân bay giúp khu vực này trở thành nơi tập trung tiêu dùng của du khách khi đến thành phố.

Liền kề ngay bên Cầu Rồng, The Legend Danang được nhìn nhận như một dự án vừa có vị trí đẹp hiếm có, vừa là tài sản nằm trong lõi khai thác thực của đô thị. Giá trị của dự án vì vậy không chỉ đến từ yếu tố cảnh quan hay biểu tượng kiến trúc, mà còn đến từ khả năng kết nối trực tiếp với dòng tiêu dùng của thành phố.

Đó có thể là dòng khách du lịch ngắn ngày, khách công tác, chuyên gia làm việc tại Đà Nẵng, hoặc nhóm khách tìm kiếm second home chất lượng cao tại một thành phố biển. Khi bất động sản nằm trong khu vực tập trung các dòng khách này, khả năng khai thác và giá trị tài sản thường có nền tảng bền vững hơn.

Trục trung tâm sông Hàn kết nối biển Mỹ Khê có lưu lượng khách lớn về nhu cầu lưu trú, cho thuê. Ảnh phối cảnh: ROX Group

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, dòng vốn có xu hướng tìm về những tài sản nằm trong lõi vận hành của thành phố, nơi có thể tạo ra giá trị sử dụng và dòng tiền thực. Với Đà Nẵng, lõi vận hành đó nằm dọc theo trục sông Hàn - Cầu Rồng, nơi tập trung lưu lượng khách du lịch, hoạt động dịch vụ và trải nghiệm đô thị sôi động nhất. Và chính trong những khu vực như vậy, bất động sản thường không chỉ là tài sản để sở hữu, mà còn là tài sản có thể tham gia trực tiếp vào dòng chảy kinh tế của thành phố.

(Nguồn: ROX Group)