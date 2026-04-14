Liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công ty TNHH một thành viên), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội thuộc ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt).

Theo kế hoạch ban đầu, việc nhận hồ sơ dự kiến diễn ra từ quý IV/2025. Tuy nhiên, thời gian nhận hồ sơ sau đó được điều chỉnh sang quý I/2026.

Giữa tháng 3 vừa qua, chia sẻ về tiến độ dự án, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC, cho biết, công trình hiện đã thi công đến tầng 13 và dự kiến hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 12/2026.

Theo ông Hải, quá trình xác định giá bán nhà ở xã hội tại dự án bị kéo dài do phải thuê đơn vị định giá phần căn hộ thương mại, sau đó tiếp tục thuê đơn vị thẩm tra lại giá bán nhà ở xã hội.

“Giá bán căn hộ thương mại trong dự án nhà ở xã hội khác với giá căn hộ thương mại thông thường. Nếu giá cao thì lo không bán được, còn nếu thấp lại tiềm ẩn rủi ro khi bị hậu kiểm”, ông Hải nói. Vị này cũng cho hay, doanh nghiệp kiến nghị được nộp tiền sử dụng đất đối với 20% quỹ căn hộ thương mại và phần khối đế để có thể kinh doanh tự do.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính tại dự án vào khoảng 25 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ diện tích 70m2 sẽ có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 9.300m2, quy mô gồm 25 tầng nổi (5 tầng đế và 20 tầng căn hộ) cùng 1 tầng hầm.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 440 căn hộ, trong đó có 365 căn nhà ở xã hội diện tích từ 70-76,2m2. Số căn để bán là 255 căn, 37 căn thuê mua và 73 căn cho thuê, phần còn lại là căn hộ thương mại.

Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương bố trí nhà ở xã hội tại dự án này cho các hộ dân thuộc diện đặc thù, không thuộc diện tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Danh sách các hộ dân đủ điều kiện sẽ do chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ phê duyệt. Những trường hợp này không phải tham gia bốc thăm hoặc xét duyệt theo quy trình thông thường.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc bố trí nhà ở cho các đối tượng này. Theo đó, liên danh chủ đầu tư sẽ căn cứ danh sách đã được phê duyệt để sắp xếp căn hộ cụ thể, trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.