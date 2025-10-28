Vconnex là thương hiệu công nghệ 100% Made in Vietnam, được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi - an toàn - hiện đại cho người Việt.

Sự đồng bộ, dễ sử dụng và tinh tế trong từng chi tiết

Trước khi hợp tác cùng Vconnex, Quang Hà từng trải nghiệm nhiều dòng thiết bị smart home cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ở lần cải tạo mới nhất, anh lựa chọn hệ sinh thái Vconnex - nhà thông minh Made in Vietnam, vì sự đồng bộ, dễ sử dụng và tinh tế trong từng chi tiết thiết kế.

Ca sĩ Quang Hà chia sẻ: “Nhà mình đẹp nên không muốn đục phá. Vconnex có thể lắp đặt ngay trên nền điện cũ, thiết kế lại sang, chuẩn gu, chưa kể còn tích hợp đủ mọi chức năng mình cần mà không cần đổi điện thoại, không cần học kỹ thuật gì”.

Với các yêu cầu cụ thể như: bật/tắt đèn theo giờ, điều khiển bình nước nóng từ xa, mở cổng bằng nhận diện khuôn mặt, camera cảnh báo đột nhập, hệ thống cảm biến chuyển động… Quang Hà cho biết rất hài lòng khi sử dụng giải pháp từ Vconnex. Nam ca sĩ ấn tượng khi tất cả các thiết bị đều vận hành thông qua ứng dụng Vhomenex - cũng là nền tảng do chính Vconnex phát triển.

Chỉ cần một chạm, cả căn nhà vận hành theo ý muốn

Hệ sinh thái nhà thông minh chuẩn Việt, phục vụ đúng nhu cầu người Việt

Khác với nhiều hệ thống ngoại nhập yêu cầu cải tạo kết cấu, giải pháp của Vconnex đặc biệt phù hợp với mô hình nhà phố, biệt thự hay căn hộ đã hoàn thiện. Không cần đục tường, không đi lại dây điện, mọi thiết bị đều có thể lắp đặt nhanh gọn, vẫn giữ được thẩm mỹ ban đầu mà hoạt động hoàn toàn như một “ngôi nhà thông minh đúng nghĩa”.

Thiết kế sang trọng, lắp đặt nhanh gọn và không cần đục phá

Quang Hà đã trang bị cho tổ ấm của mình hàng loạt thiết bị cao cấp do Vconnex phát triển:

- Hệ thống chiếu sáng thông minh: cảm biến hiện diện, hẹn giờ, ngữ cảnh đèn theo thời gian hoặc chuyển động

- Rèm tự động và điều hòa: điều khiển bằng giọng nói, remote hoặc app Vhomenex

- Ổ cắm và công tắc chống giật thông minh: an toàn cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ

- Camera AI Hub V2: biến camera thường thành camera AI thông minh - nhận diện khuôn mặt, cảnh báo nguy hiểm

- Ứng dụng điều khiển trung tâm Vhomenex: dễ dùng, tiếng Việt, thiết kế thân thiện với mọi độ tuổi

Đặc biệt, các ngữ cảnh thông minh được lập trình riêng theo thói quen: về nhà - bật đèn, máy lạnh; đi ngủ - tắt toàn bộ thiết bị chỉ với một chạm; chuẩn bị tắm - bật bình nóng lạnh từ xa; khách đến - mở cổng và bật đèn tự động…

An toàn điện - Tiện nghi sống - Kiểm soát toàn diện dù đi xa

Với lịch trình thường xuyên đi diễn xa, Quang Hà đặc biệt quan tâm đến yếu tố an toàn. Hệ thống camera thông minh kết hợp AI Camera Hub V2 giúp anh giám sát nhà mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả khi đang lưu diễn nước ngoài, nam ca sĩ vẫn nhận cảnh báo tức thì khi có người lạ quanh khuôn viên - và có thể chủ động bật còi cảnh báo ngay trên điện thoại.

Bên cạnh đó, các thiết bị chống giật cũng là yếu tố khiến anh cảm thấy yên tâm hơn:“Ổ cắm và công tắc thông minh có cảnh báo rò điện, tự ngắt khi có nguy hiểm. Khi đi xa mà có vấn đề, hệ thống gửi ngay cảnh báo. Chỉ chi tiết nhỏ vậy thôi mà cực kỳ yên tâm.”

Ổ cắm chống giật thông minh Vconnex - cảnh báo rò điện, ngắt điện tức thì

Sự tiện lợi còn đến từ việc kết hợp ngữ cảnh sống thông minh - như trước khi về nhà có thể bật bình nóng lạnh từ xa. Quang Hà chia sẻ:“Tôi thường hẹn giờ bật nóng lạnh khi về gần đến nhà. Về đến nơi là tắm ngay, không phải đợi - vừa tiết kiệm điện vừa thoải mái.”

Quang Hà tiếp tục chọn Vconnex cho ngôi nhà thứ hai

Trải nghiệm tại Hà Nội khiến Quang Hà tin tưởng vào giải pháp nhà thông minh Vconnex. Anh cho biết sẽ tiếp tục lắp đặt toàn bộ hệ sinh thái Vconnex cho căn nhà mới tại TP.HCM, nơi anh thường lưu trú và làm việc.

Quang Hà tiếp tục tin chọn giải pháp nhà thông minh Vconnex cho ngôi nhà thứ hai tại TP.HCM

“Người Việt nên ủng hộ hàng Việt. Vconnex có chất lượng, tính năng, và cả dịch vụ chăm sóc không hề kém bất kỳ thương hiệu nào tôi từng dùng trước đây - thậm chí còn hiểu mình hơn. Họ là người Việt, phục vụ đúng thói quen của người Việt”, anh khẳng định.

Vconnex là thương hiệu công nghệ nhà thông minh 100% Made in Vietnam, cung cấp hệ sinh thái giải pháp IoT toàn diện - từ phần cứng, phần mềm đến nền tảng quản lý. Được tin dùng tại hàng ngàn công trình lớn nhỏ, Vconnex đang từng bước khẳng định vị thế của công nghệ Việt trong lĩnh vực nhà thông minh.

(Nguồn: Vconnex)