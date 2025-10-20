iPhone Air cháy hàng sau vài phút mở bán

Khi Apple ra mắt iPhone Air vào tháng trước, Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, lại là cái tên vắng mặt đáng chú ý trong danh sách phân phối ban đầu.

iPhone Air chính thức mở đặt trước tại Trung Quốc hôm 17/10. Ảnh: Apple

Nguyên nhân nằm ở việc iPhone Air chỉ hỗ trợ eSIM, nhằm tối ưu cho thiết kế siêu mỏng của máy, trong khi Trung Quốc vẫn áp dụng quy định nghiêm ngặt đối với công nghệ eSIM.

Tuy nhiên, sáng 17/10, iPhone Air chính thức mở đặt trước tại Trung Quốc, và kết quả vượt ngoài mong đợi: cháy hàng gần như ngay lập tức.

Theo SCMP, toàn bộ lô hàng iPhone Air đã “bốc hơi” chỉ vài phút sau khi mở bán. Các cửa hàng chính thức của Apple tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân đều thông báo hết hàng chỉ “ít phút” sau khi khách hàng bắt đầu đặt cọc sáng thứ Sáu.

Không chỉ tại cửa hàng, thời gian giao hàng trực tuyến cũng đã bị lùi sang tháng 11 cho nhiều phiên bản cấu hình khác nhau, cho thấy nhu cầu cực lớn của người dùng Trung Quốc.

Hiện tượng này không quá bất ngờ với giới quan sát, bởi iPhone Air là mẫu máy mang đột phá thiết kế lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua - mỏng hơn, nhẹ hơn và tinh tế hơn so với bất kỳ mẫu iPhone nào trước đó. Lịch sử cũng cho thấy, mỗi khi Apple thay đổi mạnh về thiết kế, doanh số tại Trung Quốc thường bùng nổ.

Tim Cook “đánh tiếng” duy trì cam kết với Trung Quốc

Đáng chú ý, CEO Tim Cook hiện cũng đã có mặt tại Trung Quốc trong chuyến công tác kéo dài một tuần. Ông ghé thăm các cửa hàng Apple, nhà phát triển ứng dụng, nhân viên và người hâm mộ, thậm chí còn được tặng một búp bê Labubu phiên bản đặc biệt, biểu tượng văn hóa mạng đang thịnh hành tại nước này.

iPhone Air bất ngờ cháy hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Cook cũng đã có cuộc gặp với các quan chức chính phủ Trung Quốc, nơi ông được cho là cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài vào thị trường này. Lời hứa này diễn ra trong bối cảnh Apple đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Ấn Độ và Việt Nam do ảnh hưởng của thuế quan từ chính quyền Trump tại Mỹ.

Song song đó, Apple cũng công bố một sáng kiến môi trường mới cùng Đại học Thanh Hoa, nhằm thúc đẩy nghiên cứu về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững tại Trung Quốc.

Nhu cầu vượt dự báo, nhưng nguồn cung có thể gặp thách thức

Theo báo cáo mới nhất từ The Elec, công ty chứng khoán Nhật Bản Mizuho Securities vừa cắt giảm dự báo sản lượng iPhone Air khoảng 1 triệu máy trước khi kết thúc năm nay. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn khác xác nhận.

Trong khi đó, Apple lại tăng cường sản xuất các mẫu iPhone 17 khác, bao gồm thêm 2 triệu chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn, 1 triệu chiếc iPhone 17 Pro, và 4 triệu chiếc iPhone 17 Pro Max. Điều này cho thấy hãng đang điều chỉnh linh hoạt dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu thực tế của từng thị trường.

Thành công tức thì của iPhone Air tại Trung Quốc cho thấy Apple vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa như Huawei hay Xiaomi. Với thiết kế đột phá, độ hoàn thiện tinh xảo và hình ảnh thương hiệu cao cấp, iPhone Air được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng công nghệ mới của giới trẻ Trung Quốc trong mùa mua sắm cuối năm.

Dù còn phải chờ thêm thời gian để đánh giá hiệu suất bán hàng lâu dài, màn “cháy hàng” chỉ trong vài phút là dấu hiệu rõ ràng rằng Apple vẫn biết cách khuấy đảo thị trường smartphone lớn nhất thế giới và iPhone Air đang mở đầu cho một chương thành công mới của hãng tại châu Á.

(Theo 9to5mac, CNET)