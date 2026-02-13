Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc tạm dừng thông xe vận hành khai thác đoạn tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đoạn tuyến dự kiến đưa vào khai thác từ Km1050+00 (kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138+00 (tiếp giáp dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn).

Trước đó, ngày 11/2, Ban Quản lý dự án 2 đã thông báo sẽ tổ chức vận hành chính thức tuyến cao tốc này từ 11h ngày 12/2 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: N.X

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh, nên chưa đủ điều kiện thông xe theo quy định.

Việc tạm dừng cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi khai thác các tuyến cao tốc liên quan trên trục Bắc – Nam phía Đông, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Ban Quản lý dự án 2 gửi lời cáo lỗi đến người dân vì sự thay đổi đột xuất, đồng thời đề nghị địa phương thông tin rộng rãi để người dân chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại.

Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được thông báo sau khi các vấn đề kỹ thuật, an toàn được xử lý triệt để, bảo đảm đủ điều kiện khai thác theo quy định.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn. Ảnh: N.X

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tuyến cao tốc dài 88km, tổng mức đầu tư hơn 20.470 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/h; giai đoạn hiện tại khai thác 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Theo phương án tổ chức giao thông đã công bố trước đó, tốc độ tối đa 90 km/h áp dụng với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách đến 29 chỗ; 80 km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60 km/h; tại các nhánh nút giao tối đa 50 km/h theo biển báo.