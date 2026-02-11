Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn nối Đồng Nai với TPHCM, đang được thi công gấp rút để sớm đưa vào khai thác, song nhiều phương tiện vẫn tự ý lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe máy chạy ngược xuôi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của VietNamNet, tại một số đoạn cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai, dù chưa hoàn thiện và đưa vào khai thác, vẫn xuất hiện ôtô con, xe máy và xe tải tự ý lưu thông.

Các phương tiện chủ yếu đi qua những vị trí rào chắn tạm, lối mở phục vụ thi công hoặc đường dân sinh đấu nối để tránh các tuyến quốc lộ đông xe.

Tại đoạn qua xã Phước Thái, nhiều thời điểm xe máy và ôtô con chạy trên phần mặt đường đã thảm nhựa, trong khi công trình còn dang dở, thiếu hệ thống an toàn và biển báo.

Nhóm công nhân đang thi công hộ lan trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Một công nhân làm việc tại dự án cho biết, tình trạng phương tiện tự ý đi vào cao tốc diễn ra khá thường xuyên, do một số đoạn tuyến đã hoàn thiện, khiến người dân nhầm tưởng được phép lưu thông.

“Có thời điểm xe chạy vào với tốc độ cao, buộc công nhân đang thi công phải né tránh, tạm dừng công việc để bảo đảm an toàn”, người này nói.

Ôtô con len lỏi qua các dải phân cách để vào cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc phụ trách điều hành dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng), cho biết đoạn tuyến qua Đồng Nai vẫn đang thi công, chưa đủ điều kiện khai thác. Tuy nhiên, một số phương tiện vẫn tự ý đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến thi công.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua TPHCM đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa được khai thác. Ảnh: Hoàng Anh

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài gần 54km, quy mô 4–6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua TPHCM dài khoảng 19,5km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Dự án được chia thành ba dự án thành phần do TPHCM, Đồng Nai và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.