Sau các vòng tuyển chọn, Top 16 thí sinh xuất sắc nhất tham gia chung kết cuộc thi MC Sincere Star lần thứ 9 - 2026. Hội đồng giám khảo gồm MC Hoài Hương, MC Nguyên Khang và MC Quốc Bình cùng 6 huấn luyện viên đã tham gia suốt mùa giải.

Các thí sinh lần lượt trải qua các thử thách về năng lực dẫn chương trình, tư duy xử lý tình huống, kỹ năng xây dựng nội dung và truyền tải thông điệp. Phần thi quyết định, họ còn phải thể hiện khả năng ứng biến và đưa ra quan điểm trước những chủ đề từ các giám khảo.

Kết quả, các giám khảo thống nhất trao giải Vàng cho thí sinh Nhật Khánh và giải Bạc cho thí sinh Thái Anh. Nhật Khánh sinh năm 2006, là sinh viên Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TPHCM, được đánh giá cao ở khả năng ứng biến trong phần thi chất vấn còn Thái Anh từng góp mặt ở Top 16 của mùa giải năm 2024.

MC Hoài Hương (trái) và MC Nguyên Khang bên giải Vàng MCA Sincere Star 2026. Ảnh: BTC

Trưởng BTC - MC Hoài Hương chia sẻ thêm với VietNamNet, kể từ mùa đầu tiên tổ chức vào năm 2019, chị đã lấy yếu tố "chân thành" (sincere) làm giá trị cốt lõi.

"Qua 9 mùa giải, format có thể thay đổi, thử thách có thể được làm mới nhưng 'chân thành' sẽ luôn là xương sống và giá trị không thay đổi của cuộc thi", nữ MC cho hay.

17 năm làm nghề, MC Hoài Hương liên tục cập nhật format cuộc thi từ những yêu cầu thực tế của nghề. Chị tin rằng để đi đường dài, cuộc thi không chỉ đảm bảo uy tín về chuyên môn mà còn phải giữ được sự công bằng, minh bạch.

MC Hoài Hương cũng tự hào khi cuộc thi giúp nhiều thí sinh trưởng thành, trở thành những MC có vị trí trong nghề như: MC, BTV Khánh Tường - Đài PTTH TPHCM; MC Trí Viễn - Đài PTTH TPHCM; Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 - MC Khánh Như; MC Kim Tuyền; MC Thanh Đạt...

MC Hoài Hương theo nghề từ năm 2009, là gương mặt quen thuộc qua nhiều chương trình như: 60 giây, Bản tin dự báo thời tiết, Thành phố hôm nay, Vì ngày mai tươi sáng… (HTV); Sáng Phương Nam (VTV9); Tự hào miền Trung (VTV8)…

Chị đoạt Quán quân Ngôi sao Phương Nam - phiên bản nghệ sĩ 2016 và Én Đồng cuộc thi Người dẫn chương trình 2014 – HTV; là giám khảo, cố vấn chuyên môn của hơn 20 cuộc thi MC.

Mi Lê