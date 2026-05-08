Theo thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam báo lỗ hơn 969 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý khi năm 2024, doanh nghiệp này từng ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 138 tỷ đồng sau giai đoạn thua lỗ nặng nề trước đó.

Khoản lỗ mới khiến lỗ lũy kế của Trung Nam Thuận Nam tính tới cuối năm 2025 tăng lên hơn 1.818 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó giảm mạnh, từ hơn 1.562 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 593 tỷ đồng.

Dự án điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam. Ảnh: Thạch Thảo

Đáng chú ý, dự án này nằm trong số 173 dự án điện tái tạo gặp vướng mắc về giá hỗ trợ (FiT), nên một sản lượng lớn bị "treo" thanh toán tiền điện.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam nằm trong quần thể dự án Trạm biến áp 500 kV và đường dây 220/500 kV kết hợp nhà máy điện mặt trời. Dự án được Trung Nam Group triển khai với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, quy mô thực hiện gồm nhà máy điện mặt trời 450MW kết hợp trạm biến áp và hơn 17km đường dây truyền tải 500kV mạch kép, 4 đường dây 220kV.

Dự án điện mặt trời 450MW được EVN công nhận ngày vận hành thương mại (COD) từ 1/10/2020 hiện đang áp dụng hai mức giá điện khác nhau theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg.

Trong đó, phần công suất 277,88MW được hưởng giá FIT 9,35 UScent/kWh do đáp ứng điều kiện COD trước ngày 1/1/2021 và nằm trong hạn mức 2.000MW điện mặt trời tích lũy của tỉnh Ninh Thuận.

Phần công suất còn lại 172,12MW thuộc diện giá chuyển tiếp, từ tháng 5/2023 đến nay chỉ được áp dụng mức giá tạm bằng 50% khung giá điện chuyển tiếp do Bộ Công Thương ban hành, tương đương khoảng 2,34 UScent/kWh (trước đó chưa được thanh toán tiền điện).

Tính bình quân toàn dự án, giá bán điện hiện chỉ khoảng 7,56 UScent/kWh, ngay cả trong trường hợp phần công suất chuyển tiếp được đàm phán ở mức giá trần theo khung của Bộ Công Thương. Mức giá này được cho là ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính của dự án so với phương án đầu tư ban đầu.

Chủ đầu tư từng cho biết tình hình kể trên khiến họ không thể đảm bảo nguồn kinh phí để vận hành, bảo trì hệ thống truyền tải 500 kV Thuận Nam.

“Đế chế” năng lượng tái tạo tăng trưởng thần tốc

Trung Nam Thuận Nam là chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 220/500kV tại Ninh Thuận. Đây từng là một trong những dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam.

Công ty mẹ là Trung Nam Group được thành lập năm 2004, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm năng lượng, xây dựng hạ tầng, bất động sản và công nghiệp điện tử.

Từ một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) mở rộng mạnh sang bất động sản và thủy điện trước khi dồn lực vào năng lượng tái tạo trong khoảng một thập kỷ gần đây. Tập đoàn này từng nổi lên như một trong những nhà đầu tư tư nhân lớn nhất trong ngành điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam.

Một loạt dự án quy mô lớn của doanh nghiệp được triển khai tại nhiều địa phương như điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, điện gió Ea Nam, điện gió Trung Nam Trà Vinh hay các dự án năng lượng tại Ninh Thuận và Đắk Lắk.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, đến tháng 10/2021, Trung Nam Group đã đóng góp khoảng 1,63 GW điện vào lưới điện quốc gia, khi đó dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tốc độ mở rộng nhanh chóng giúp quy mô tài sản của Trung Nam tăng mạnh. Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của tập đoàn lên tới khoảng 96.000 tỷ đồng, tương đương nhiều tỷ USD.

Theo giới thiệu, Trung Nam Group là nhà đầu tư năng lượng tái tạo có tổng số lượng dự án và công suất lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh: TN

Tuy nhiên, để phát triển hàng loạt dự án điện quy mô lớn trong thời gian ngắn, Trung Nam cũng phải dựa nhiều vào vốn vay ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Theo báo cáo công bố trên HNX, tới giữa năm 2024, tổng nợ phải trả của Trung Nam Group vẫn ở mức hơn 63.500 tỷ đồng, dù đã giảm so với mức hơn 69.000 tỷ đồng cuối năm 2023.

Dư nợ trái phiếu của tập đoàn ở mức hơn 20.400 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 25.700 tỷ đồng trước đó nhưng vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn trên thị trường.

Giới phân tích cho rằng, doanh nghiệp năng lượng tái tạo đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan chi phí đầu tư lớn, phụ thuộc vốn vay, lãi suất cao trong giai đoạn trước, cùng với những thay đổi về cơ chế giá điện và khả năng huy động công suất từ hệ thống điện quốc gia.

Đối với Trung Nam Group, những rắc rối pháp lý liên quan tới cơ chế ưu đãi giá điện được đánh giá là yếu tố khiến doanh nghiệp gặp thêm áp lực về tài chính và huy động vốn.