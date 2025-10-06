Khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) được xác định là động lực tăng trưởng. Petrovietnam đã đẩy mạnh áp dụng các giải pháp KHCN, tối ưu công nghệ, tăng công suất hoạt động các nhà máy, công trình đạt từ 115 - 120% công suất; cùng với đó là tăng thời gian vận hành liên tục của các giàn khoan…

Tập đoàn quyết liệt triển khai chương trình phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ mới; thúc đẩy hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Petrovietnam thực hiện nghi thức mở van khai thác, đón chào dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Nam

9 tháng đầu năm, doanh thu từ sản phẩm mới (KHCN, ĐMST) của Tập đoàn ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng; nhiều sản phẩm, đề tài được cấp bằng sáng chế độc quyền, giải pháp hữu ích; nhiều đề xuất giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KHCN đang được triển khai.

Cùng với đó, Petrovietnam xác định năm 2025 là năm đột phá trong công tác đầu tư; giá trị giải ngân đầu tư 9 tháng toàn Petrovietnam ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Petrovietnam đã hoàn thành đưa một số dự án công trình quan trọng vào hoạt động vượt tiến độ, tạo ra động lực mới góp phần tạo sức bật tăng trưởng.

Lãnh đạo Chính phủ, Petrovietnam, PVEP, PVEP POC thực hiện nghi thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3

Đồng bộ với chiến lược hợp tác, đầu tư, Petrovietnam đã tăng trưởng mạnh kinh doanh quốc tế, xem việc phát triển thị trường và kinh doanh quốc tế là giải pháp trọng tâm trong chiến lược phát triển. HĐTV Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển thị trường và Kinh doanh quốc tế của Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030”; thúc đẩy mạnh mẽ tại các thị trường chiến lược, mục tiêu như: Trung Đông, Trung Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, EU…; đồng thời tiếp tục mở rộng các thị trường mới, đảm bảo cơ cấu phù hợp để tăng năng lực cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu và năng lượng sạch.

Tập đoàn cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản trị quốc tế chuyên biệt, phát triển thương hiệu toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ kinh doanh quốc tế của Petrovietnam ước đạt 94,7 nghìn tỷ đồng, đã đóng góp tích cực, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, làm nền tảng cho mục tiêu tỷ trọng doanh thu quốc tế chiếm 30% tổng doanh thu hợp nhất vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nghe Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giới thiệu về hoạt động của giàn khoan PV DRILLING VIII của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), đơn vị thành viên của Petrovietnam

Đổi mới trong quản trị theo mô hình năng lượng tích hợp chuỗi giá trị, hệ sinh thái đa tầng, toàn cầu, Tập đoàn đã triển khai các giải pháp quản trị bao trùm các mặt hoạt động, quản trị biến động, quản trị rủi ro, quản trị kế hoạch, đầu tư, quản trị vốn, tài sản, dòng tiền và chi phí ở mức tối ưu…; thực hiện quản trị, điều hành liên thông từ khai thác đến vận chuyển, chế biến; từ tồn kho đến sản xuất và tổ chức kinh doanh; đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt hoạt động sản xuất tại tất cả các đơn vị/công trình/nhà máy/giàn khoan; kịp thời ứng phó biến động, tận dụng cơ hội thị trường để tăng trưởng, phát triển…

Bên cạnh đó, Tập đoàn tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí; chú trọng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự, đảm bảo mô hình quản trị và nguồn lực đáp ứng yêu cầu; rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình mới và mang tính kiến tạo.

Lãnh đạo Petrovietnam nghe giới thiệu về quy trình vận hành nhà máy thông minh - Nhà máy Đạm Cà Mau

Sau 9 tháng năm 2025, hoạt động SXKD của Petrovietnam tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ, các chỉ tiêu sản xuất đều hoành thành và vượt kế hoạch từ 3,3-21,2%. Tất cả các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng. Tổng doanh thu toàn Petrovietnam 9 tháng ước đạt 795 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 109 nghìn tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch cả năm; Doanh thu hợp nhất Petrovietnam ước đạt 484 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024; Lợi nhuận hợp nhất vượt kế hoạch và tăng trưởng cao.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án nhiệt điện Long Phú 1

Song song với hoạt động SXKD, Petrovietnam tiếp tục triển khai tích cực công tác an sinh xã hội. Nổi bật là chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tương lai của đất nước. Đến nay, Tập đoàn đã khánh thành nhiều phòng thực hành STEM và khẩn trương hoàn thành mục tiêu trong 100 ngày cuối năm sẽ bàn giao cho các địa phương 100 phòng với ngân sách lên tới 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phát huy văn hóa "nghĩa tình", tinh thần “tương thân tương ái”, Tập đoàn đã chủ động kêu gọi quyên góp, ủng hộ trong toàn Tập đoàn, tổ chức các đoàn thăm hỏi và hỗ trợ đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Riêng với cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 vừa qua, tổng số tiền hỗ trợ của Tập đoàn tính đến đầu tháng 10 là hơn 21 tỷ đồng.

Với thành tựu tự hào trong 50 năm hình thành và phát triển (1975 - 2025), đặc biệt giai đoạn 2020 - 2025 vượt thách thức, liên tục tăng trưởng cao, tạo nên nền tảng vững chắc, cùng kết quả ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, Petrovietnam quyết tâm hoàn thành vượt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Tập đoàn vào Top 10 khu vực, gia nhập Fortune Global 500 vào năm 2030.

Ngọc Minh