Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Linh Sơn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, một quả đồi thuộc thôn Nguyễn Trãi xuất hiện vết nứt dài gần 300m, rộng khoảng 0,4m.

Trước nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 16 hộ dân đến nơi an toàn. Còn 11 hộ gần khu vực sạt lở đang được theo dõi chặt chẽ.

“Tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực này. Hiện địa phương đang chờ các cơ quan chức năng kiểm tra, đưa ra phương án xử lý kịp thời nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản”, ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, UBND xã Linh Sơn đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, đồng thời tuyên truyền để người dân, các đơn vị trong khu vực chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

Đối với 16 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, chính quyền cho phép về nhà dọn dẹp, thu vén tài sản nhưng nghiêm cấm ở lại qua đêm để đảm bảo an toàn.

“Trước mắt, UBND xã đã cử lực lượng phát quang cây bụi, dọn dẹp cây gãy đổ để giảm tải áp lực đất đá đang dồn xuống khu dân cư, chờ phương án xử lý tiếp theo”, ông Sơn nói thêm.

Bà Lưu Thị Hạnh (SN 1973, thôn Nguyễn Trãi) chia sẻ, nhà bà không nằm trong diện phải di dời khẩn cấp, nhưng lại ở ngay chân đồi, trong vùng sạt lở rất nguy hiểm.

“Hôm bão số 5, đất từ trên đồi đã sạt xuống ngay sau nhà tôi. Giờ cứ mưa là vợ chồng tôi không dám ngủ, không dám ở trong nhà vì lo sợ sạt lở. Đi thì chưa biết đi đâu, ở thì bất an. Chúng tôi mong chính quyền sớm triển khai dự án khẩn cấp để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”, bà Hạnh nói.

Hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đồi trước nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Lê Dương

Bà Lưu Thị Hạnh (thôn Nguyễn Trãi) lo lắng không dám ở trong nhà khi trời đổ mưa. Ảnh: Lê Dương

Một căn nhà nằm dưới chân đồi. Ảnh: Lê Dương

Đất sạt vào sát nhà dân thôn Nguyễn Trãi. Ảnh: Lê Dương

Hình ảnh một vết sạt lở trên đồi. Ảnh: Lê Dương

Cơ quan chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo không cho người dân trở lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: Lê Dương