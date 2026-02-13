Sau khi kiểm tra hiện trường và rà soát phương án tổ chức giao thông, ngày 13/2, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thống nhất chưa khai thác tạm một chiều tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2 và 3) trước Tết Nguyên đán 2026.

Dù hơn 35km tuyến chính cơ bản hoàn thành, qua kiểm tra thực tế, cao tốc vẫn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn và chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để thông xe tạm thời. Vì vậy, các bên thống nhất tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trước đó, đoàn công tác gồm Khu Quản lý đường bộ IV, Cục CSGT, Sở Xây dựng Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 85 và các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực địa, góp ý phương án tổ chức giao thông khi khai thác tạm.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đoạn dự kiến khai thác thuộc dự án thành phần 2, từ Km16+500 đến Km34+200 (hướng TPHCM đi Đồng Nai). Tuy nhiên, một số hạng mục như tôn hộ lan, hàng rào, biển báo, vạch sơn còn dang dở; một số điểm đấu nối chưa được đóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, dự án chưa hoàn tất nghiệm thu theo quy định và tuyến kết nối T2 sân bay Long Thành cũng chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 53,7km, đi qua Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM), khởi công từ tháng 6/2023. Trong ảnh là dự án thành phần 3 qua TPHCM đã hoàn thiện.

Dự án gồm 3 thành phần: thành phần 1 dài 16km do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; thành phần 2 dài 18,2km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; thành phần 3 dài 19,5km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư.

Lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại điểm cuối dự án thành phần 3 (phường Tam Long, TPHCM), tiếp giáp vòng xoay Quốc lộ 56.

Đến nay, dự án thành phần 1 vẫn đang thi công, chưa thể thông xe dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trong khi đó, tuyến chính của dự án thành phần 2 và 3 đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu theo quy định.

Ghi nhận của P.V VietNamNet chiều 13/2, lối vào cao tốc tại điểm cuối dự án thành phần 3, khu vực vòng xoay quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM), được lực lượng chức năng đặt vật cản chặn lại, không cho phương tiện lưu thông do chưa bảo đảm điều kiện an toàn giao thông.

Trên tuyến dự án thành phần 3, một số điểm giao với đường dân sinh chưa được rào đóng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông và mất an toàn.

Mặt đường tuyến chính cao tốc vẫn còn đá dăm, vật liệu sau thi công vương vãi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đưa phương tiện vào lưu thông.