Sáng 12/8, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) đã có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe. Luật sư bào chữa cho ông Quỳnh cũng có đơn xin hoãn. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, các bị cáo đã nhận các mức án tại phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội và sau đó làm đơn kháng cáo: Ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước) nhận 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; ông Nguyễn Tuấn Quỳnh nhận 5 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; và ông Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) nhận 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ là Trưởng Đoàn kiểm tra để "vòi" tiền doanh nghiệp. Dù biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, ông An vẫn chủ động gợi ý các doanh nghiệp này đưa tiền để hợp thức hóa thủ tục.

Bản án xác định ông An đã nhận tổng cộng hơn 14 tỷ đồng, trong đó có 9,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh. Số tiền này dùng để tạo điều kiện cho hai công ty được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông An thừa nhận có nhận tiền nhưng giải thích đó là tiền bạn bè giúp đỡ để mua nhà.

Về khoản tiền từ bà Phương, ông An khai rằng khi biết mình đang tìm mua nhà và còn thiếu 9 tỷ đồng, bà Phương đã chủ động nói sẽ giúp. Ông An cho rằng trong số đó chỉ "vay" 4 tỷ, nhưng chưa trả được vì sau đó bà Phương bị bắt trong một vụ án khác.

Đối với ông Quỳnh, cựu Phó Vụ trưởng cho hay hai người là bạn rất thân. Khi ông An rủ bạn đi xem nhà, ông Quỳnh nói sẽ giúp phần còn thiếu. "Quỳnh bảo ông cứ lấy đi, thiếu đâu bảo tôi. Tôi nói vay Quỳnh 5 tỷ đồng và sau đó Quỳnh chuyển cho tôi số tiền trên," ông An khai tại tòa sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn ăn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong vụ án và lời khai của những người liên quan.