Trong chuỗi hành trình tư vấn hướng nghiệp “Gen Z chọn ngành trong kỷ nguyên AI”, Ban tư vấn là thầy cô của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã đến khoảng 200 trường THPT ở TP.HCM cùng hơn 400 trường tại các tỉnh lân cận. Đây là hoạt động định hướng nghề nghiệp quy mô lớn, giúp học sinh tiếp cận thông tin ngành nghề cập nhật, khách quan và dễ hiểu.

Ghi nhận tại các điểm trường ở TP.HCM như THPT Trần Hưng Đạo, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Marie Curie, THPT Mạc Đĩnh Chi… cho thấy nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý đang được đặc biệt chú ý. Học sinh dành nhiều sự quan tâm đến ngành kinh doanh quốc tế, kinh tế số, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế quốc tế, bất động sản... Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với mô hình doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và tự động hóa. Xu hướng này phản ánh nhu cầu nhân lực “biết công nghệ, hiểu kinh doanh” trong môi trường số.

Đại diện Khoa Kinh tế UEF trực tiếp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Theo nhận định của thầy cô tư vấn, nhóm ngành này vẫn được học sinh ưu ái do nhu cầu nhân lực ở các mảng kinh doanh số, logistics - chuỗi cung ứng, tài chính số, marketing dữ liệu… đang tăng khi doanh nghiệp tích cực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, kỹ năng cốt lõi của khối kinh tế, kinh doanh, quản lý như phân tích số liệu, vận hành, quản trị rủi ro, đàm phán, tư duy tài chính có tính chuyển đổi cao, giúp bạn trẻ dễ xoay trục giữa các ngành, doanh nghiệp, thậm chí khởi nghiệp.

Đáng chú ý, đây là nhóm ngành có ứng dụng mới mẻ của công nghệ, AI theo hướng bổ trợ như tự động hóa tác vụ, ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bối cảnh TP.HCM với hệ sinh thái doanh nghiệp sôi động, nhiều cơ hội thực tập, việc làm càng củng cố sức hút của khối ngành này. Tại UEF, các học phần ứng dụng và kết nối doanh nghiệp giúp học sinh thấy rõ “đầu ra” ngay từ trên ghế nhà trường.

Nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý được học sinh TP.HCM quan tâm

Không chỉ “điểm danh” các ngành hot, các phiên tư vấn của UEF tập trung giúp học sinh “đọc vị” bức tranh việc làm thời AI: chuyển đổi mô hình kinh doanh, tự động hóa quy trình, vai trò của phân tích dữ liệu và tài chính số… Thông điệp được gửi gắm xuyên suốt sự kiện: AI không lấy đi việc làm mà mở ra cơ hội mới cho người biết cách nắm bắt và ứng dụng công nghệ. Điều này kéo theo bộ kỹ năng cần có đối với gen Z như nền tảng chuyên môn vững, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và làm chủ công cụ số.

Đoàn tư vấn UEF còn tổ chức các hoạt động tương tác như minigame, gian hàng tư vấn chuyên sâu, hỏi - đáp trực tiếp, qua đó giải tỏa băn khoăn cá nhân, giúp học sinh kết nối với môi trường đại học và lộ trình học tập thực tiễn.

Song song định hướng ngành nghề, UEF mang đến cho thí sinh chính sách học bổng sớm nhằm giúp các bạn nắm bắt thông tin và chủ động lộ trình vào đại học. Với điểm học bạ lớp 11, thí sinh có thể đạt mức học bổng lên đến 100%, cụ thể: từ 20 đến dưới 25 điểm nhận 25%; từ 25 đến dưới 28,5 điểm nhận 50%; từ 28,5 đến 30 điểm nhận 100%.

Chính sách học bổng cho các ngành cũng là điểm nhấn trong các buổi hướng nghiệp

Có thể thấy mối quan tâm của học sinh TP.HCM đang dịch chuyển theo nhịp phát triển của bối cảnh chuyển đổi số, ưu tiên các ngành giao thoa công nghệ - kinh doanh và chú trọng năng lực số hóa. Cách UEF đồng hành, tư vấn dựa trên dữ liệu, đối thoại trực tiếp, trang bị thêm kỹ năng cho từng lĩnh vực, giúp học sinh không chỉ biết ngành gì, nghề gì có tiềm năng mà còn hiểu vì sao hợp với cá nhân mình. Đồng thời, chính sách học bổng sớm được thầy cô của trường thông tin giúp hành trình chọn ngành của gen Z trở nên chủ động hơn, có thêm cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI.

